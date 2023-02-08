自由廣場》中共高空偵測氣球對台灣的戰略啟示

◎ 曾傑克

最近中美衝突最熱門的話題，莫過於中共的間諜偵測氣球，明目張膽地穿越美國本土領空，並且在蒙塔納州美國核彈基地附近，執行偵測任務。被民間發現後，經過媒體大肆宣染，引發全美國高度重視，而該間諜氣球上週末已在南卡萊納州近海，遭美國F-22「猛禽」戰機擊落，被擊落氣球的碎片，正由被美國國防部打撈中。

高空偵測氣球，通常飛行或者停留在六萬呎（廿公里）的平流層（stratospheric），可以偵測遠到五百公里半徑範圍的軍事光學資料，包括高解析度照相以及紅外線照相，並把即時資料用無線電波傳送到地面的基地站，因為六萬呎高空，空氣稀薄，沒有雲層，所以不受天氣影響，也不會影響民航機的飛行高度（三至四萬呎），還可以全天候、每週七天、每天廿四小時執行任務，如有大量的太陽能板，源源不斷的供應電力，更可以經年累月在高空執行任務，而筆者在美國就曾經參與類似計畫。

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個人認為，台灣國防部可向美國Aerostar「免費」購買數枚這類偵測氣球，以及地面基地站。也就是使用最近剛通過的「美國政策法」中美金一百億的國防無償基金，做為向美國公司購買國防武器的基金。佈署在中央山脈高山頂上、澎湖島、龜山島、彭佳嶼或者外島垂直高空，用10Gb（特高速）的光纖導線傳訊到地面基地站，或者佈署活動基地船，在中共軍機經常擾台的海面上空，可以偵查照相五百公里半徑範圍的中共沿海軍事部署、海上敵對艦隊、擾台敵機群，甚至連中共隱形戰機也可偵測到。

如此一來，不用每次都讓F-16V戰機臨時起飛，伴飛中共擾台機群；不用花大錢購買太多MQ-9B海上衛士無人偵察機，也不用發射多枚的低軌道偵察衛星群。偵測氣球應是最經濟、最有效的C4ISR的軍事偵測裝備，並且是美國免費贈送的，因此建議國防部要好好思考、快快行動。

（作者是留美退休航太工程師）

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