自由廣場》社安網大破洞 需公私協力來縫補

◎ 陳靜敏

日前新北中和一家四口三死的人倫悲劇引發各界高度譁然關注。這戶家庭成員包括，八十三歲嚴重失智老翁、八十一歲高齡母親，及兩位五十餘歲的精障兒子，家中所有重擔皆為年邁老母承擔。依目前地方政府個案管理分工，此戶成員皆屬「高關懷個案」，社會局針對家庭符合低收入狀況予以關懷，和衛生局針對家中有罹患思覺失調者進行定期訪視追蹤。本月初即因公共衛生護理師連續二日聯繫不上、察覺異狀後主動通報里長，及時挽救骨瘦嶙峋的失智老翁。

每當重大社會案件發生時，「社會安全網」便最常被提起與檢討。廣義而言，「社會安全網」係指從個人復歸社會需要扶助的角度、考量其所需的資源進行介入，包括「精神健康」、「社家扶助」和「司法保安」三大內涵。台灣重大社安案件層出不窮，我們的社會安全網究竟發生什麼困境？請從「補足社區社政與公衛護理人力」、「完善鄰里守望相助網絡」與「跨局整合服務、落實監管機制」著手。社會安全網除了公私協力補足必要人力外，亦須考慮教育訓練與資源整合平台等系統性問題的改善，否則將只是治絲益棼。

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一、 補足社區社政與公衛護理人力

新北市多達十七萬多名身障人口、全國之最，但全市公私部門現有社工人力僅一七○二名，公衛護理師更不到三百人，照護管理人力明顯不足；這對第一線社工與公衛護理人員而言，面臨量能極度不足的窘境，除身障個案外，防疫業務、高齡照顧等，基層分身乏術、心有餘而力不足，身障家屬的負荷壓力更是雪上加霜。

二、 完善鄰里守望相助網絡

許多家庭礙於家庭習俗或擔心隱私暴露問題，往往先是拒絕外界資源挹注，待家庭無力自救時或甚至始終抗拒，資源介入時為時已晚。如本案關懷機制為每年一次的訪視，去年社工至案家換發身障證明擬提供轉介即遭拒，因此建議應強化社區、鄰里，社區守門員訓練，尤其，強化發揮專業引導溝通技巧，說服高照顧負荷案家接受外援為當務之急，以紓解長期高照顧負荷的壓力。

三、 跨局整合服務、落實監管機制

除積極補齊人力缺口與強化教育訓練外，強化政府部門「橫向資訊」的鏈結更有其必要，如社會、衛生和民政局等資訊整合，並加強鄰里系統與社區守門員的通報流程與管道，如何將資訊整合並使社區第一線專業服務人員即時掌握，如里鄰長、社工、公衛護理師、關訪員、警察等，更是迫在眉睫的一大考驗。縣市內各部門跨局整合，社區相關人員執行監管服務的落實，能確保照顧者和受照顧者獲得應有的權益，讓高風險家庭獲得及時的關懷與協助，同時也預防社區安全網破洞，避免不安全局面再次重演。

（作者是台灣護理學會理事長、成大護理系教授、現任立委）

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