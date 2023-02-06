自由廣場》調整放假 二四分流

◎ 劉天祥

春節前，謝金河先生批評今年六次調整放假太浮濫，補上班效率不彰，影響經濟；張景森政委也主張，連假最好不要超過三天。頗引起一些不喜歡連上六天班者的共鳴。人事總處則回應，今年是特例，之後五年，每年調整放假次數均不超過三次。

依現行〈政府機關調整上班日期處理要點〉規定，放假的紀念日及節日如遇到週二或週四，一律調整放假，而補行上班的時間以前一周的週六為原則。這就會形成一個連續四天的假期，和一個因週六補班而孤懸的週日假期。

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建議不妨分成兩個情況來處理：假日在週四，依現行辦法放四天假；假日在週二，則改成將週一與前週六對調，只放三天假。這樣做可減少連放四天的機會（例如今年的二二八、雙十只放三天，清明連假少一天）。假日在週二改放三天假，因為上班六天後，接著立刻連放三天假，在心理感受上應該較佳。

人事總處表示，調整放假的目的是「鼓勵民眾從事國內旅遊、有助於紓解工作壓力、增進內需市場、促進經濟發展」。把假日在週二調整成放三天，另一個週休二日還是保留，一加四變成二加三，也許對餐飲旅宿業不見得較不利，也有助於提升旅遊品質（孤懸的週日假期會有生意嗎？我很懷疑）。至於覺得放三天假不夠的人，可自行週六請假，一樣可以有四天假。

（作者為退休高中教師，台南市民）

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