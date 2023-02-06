社論》台灣應打造成一個堅固的抗中堡壘

中國間諜氣球「入侵」美國領空，美國向中方表明此事侵犯主權與違反國際法，並予以擊落，國務卿布林肯也因此延後訪中行程。而最近美國與荷蘭、日本聯手加強管控向中國輸出製造高階晶片的設備、材料，形成一道防堵中國半導體的銅牆鐵壁。美中爭端頻生，讓今年美中對抗的地緣政治與地緣經濟仍隱藏凶險危機。在此同時，近日頻頻出現中共何時武力犯台的預測，以及中共加大對台軍事騷擾與認知戰，配合國內協力政客、媒體的呼應，讓處於美中對抗夾縫中的台灣情勢更加險峻。

去年挑戰不斷，但疫情、通膨顯有舒緩跡象，烏俄戰爭則陷入拉鋸僵局，更嚴重的隱憂是，在美中地緣政治、地緣經濟板塊擠壓下，是否造成台海、南海及東海衝突的大地震與海嘯，必須嚴密防範。近日評估中共武力犯台的時間點，有二○二三、二○二五或二○二七各種說法，固然引發爭論，但多數出自美國安全情報單位與智庫的研究報告，則印證了美國強烈關注台海危機，不但提出警示，讓台灣有所準備，更凸顯美國也為此在軍事與經濟上做好因應。故而，中共犯台時間眾說紛紜，雖然可能引發民間焦慮，但將中共一貫的犯台野心暴露，也可促使其了解犯台不可能是低成本的戰爭行為，中國將付出慘痛代價，若再引起美日等自由世界盟國協防台灣，更可能會讓中國數十年發展成果毀於一旦；中共不但未能洗刷「百年國恥」，更會導致中國倒退回「一窮二白」的悲慘窘態。

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歷史證明，任何獨裁者具有完成「民族偉大復興」或「大國崛起」的「雄心壯志」，以為可以依靠強大的軍事力量，任意侵略他國，或許初期可能獲得輝煌的勝利成果，最終仍會在正義力量的反撲下，遭到失敗亡國的命運。近世強人希特勒的納粹德國、日本的軍國主義都是血淚斑斑的教訓；這些獨裁國家發動二次大戰，導致數千萬人喪生，全球幾乎淪為廢墟。而中共的崛起路徑與納粹德國最為相似︰出現一個獨裁者，以洗刷國家戰敗或被強權欺凌的恥辱，進行愛國教育，挑起仇外情緒，號召一場名為完成國家民族復興歷史使命，實則只為獨裁者鞏固權力與意志的殘酷戰爭，帶來人類的大災難。

中共建黨立基於馬列主義，信奉階級鬥爭與武力奪權，不但沒有民族主義的基因，更將中華文化棄絕，毛澤東發動的「文化大革命」即為中共「反中華文化」的鐵證。但是，中共本質上是流氓暴力集團，統治又缺乏民主選舉的正當性與合法性，乃祭出民族主義的法寶，以對抗西方殖民強權，作為拉攏人心的工具。換言之，中共乃是披著民族主義大衣的馬列主義者。而中共由於美國聯中制俄的戰略需求，被納為對蘇聯圍堵的戰略夥伴，加之鄧小平在經濟發展上採取「改革開放」的務實路線，吸引西方國家資金、人才與技術湧入挹注，終於帶來數十年的成長機遇。但中共國力大增，主宰人類的意圖再現，尤其習近平執政後，不但個人擁有無窮的權力欲望，更有成為歷史雄君的野心，再藉著高科技監控技術之助，得以建立一個歐威爾式的帝國，將十多億中國人關入無形的牢籠。

中國崛起乃是對於人類文明、民主與多元化的挑戰，更是對世界和平的致命威脅。美國在中國崛起的過程中，一路由圍堵蘇聯的戰略夥伴，到經濟上的拉拔，期盼中國在繁榮富有後，能夠經由民主變革的淬練，蛻變為一個負責任的民主大國。不料，中共無法放棄權力與專政，竟然打著民族主義旗幟，推動以反美帝為首要目標的愛國教育，在各領域上全方位對美國挑戰。而美國對中共野蠻本質的覺醒，從歐巴馬時代「重返亞洲」的軟對抗開啟，到川普的貿易戰、科技戰、金融戰，直到拜登對於中國半導體等尖端高科技的大絕殺，甚至拉攏盟友展開軍事對抗，可說現今抗中已成為美國多數國民與兩大黨的共識，成為一條不歸路。

在此格局下，台灣在地緣政治與地緣經濟上已與自由世界成為命運共同體，必須成為全球對抗中國霸權崛起最堅定的盟友。絕大多數台灣人已經認清中共的殘暴本質，不會願意接受中共的極權統治，但是令人憂心的，中共及藍白政客卻不斷以戰爭、棋子論、疑美論，無所不用其極意圖由台灣內部摧毀「抗中保台」的堡壘。故而，台灣要成功對抗野蠻中共的侵略，絕不能坐等美國等自由世界的援助，必須先從自身做起，做好國防改革、強固防共意識，以及在經濟上加深與全球自由市場連結，如此方可在地緣政治與地緣經濟板塊擠壓中，打造出一個強固的堡壘。

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