自由廣場》期待新閣揆繳出漂亮的淨零成績

◎ 謝英士、鄭佾展

有「聖騎士」封號的虔誠天主教徒、新任閣揆陳建仁就職後，所簽署的第一份公文為「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，頗有宣示氣候議題為新團隊工作重心的寓意。這或許與他身兼梵諦岡宗座科學院院士，篤信「人類造成的氣候變遷是經過科學驗證的現實，人有道德義務予以決定性的遏止」所做成的決定。

天主教是最入世、積極回應氣候議題的宗教。現任教宗方濟各於二○一五年所發布之通諭《願祢受讚頌》（照顧我們共同的家園），闡明「氣候是一項公益」，要有勇氣採取措施，解決氣候變遷所帶來之社會與環境威脅，以此文告指引全球十二億天主教徒。

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在《氣候變遷因應法》甫通過，二○五○淨零排放成為國家法定目標的此時，一位有信念、有科學人文學養的閣揆，能否引領行政團隊致力有效的淨零任務，仍有多道難關留待克服。

首先，建議新揆即刻召開行政院永續發展委員會，要求各部會就主責業務擬定時程、作法、檢討效益之機制，奠定日後問責的基礎。當前的氣候政策龐雜，疊床架屋名實不符情況嚴重，多有新瓶裝舊酒、新舊混酒、更名重新上市的問題。過去不問效益、實為補助討好的政策宜剔除，量化效益與推估方法學應公開，併入《氣候變遷因應法》每年之中央部門行動、調適行動方案成果報告，及地方減量、調適執行方案成果報告等機制，收整合之效。

其次，經費運用應依循「成本有效與包容」原則，建立繁簡不一的成本效益評估機制，盡可能以最低成本達成。這些政策和措施且應考慮到不同社會經濟情況，具有普遍性並兼顧人權考量。監察院審計部職能應予重視，強化氣候相關審計與方法學認識；行政院人權及轉型正義處應推動氣候人權工作，協助政策掃描。

再者，新舊政策的銜接與透明度框架亟需建立。例如「淨零排放路徑112-115綱要計畫」四年七四三億元，與農曆年前國發會提出之淨零「十二項關鍵戰略」八年八六二七億差異？如何與《氣候變遷因應法》銜接？只聽聞計畫名稱，不見計畫文本、經費內容，民可使由之的行政慣習，無助有意義和知情的公眾參與。

最後，是務實面對能源結構與「去化石燃料補貼」，逐步實現外部（氣候）成本內部化、汙染者付費原則。《氣候變遷因應法》碳費徵收，排除供應電力的直接排放源，將碳費轉嫁到消費者上，有豁免國營事業責任（如台電）之慮，無法真實反映環境成本。無差別的能源補貼是劫貧濟富，變相鼓勵用電的不智之舉。

在僅剩一年多的任期裡，懇切期望陳院長別當看守內閣，在淨零政策上一掃沉痾，儘速建立制度。為國家，肩負起淨零轉型重擔，為信仰，回應聖座諭令，視地球為自己的姊妹，繳出一張漂亮的淨零成績單。

（作者為環境品質文教基金會董事長、副秘書長）

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