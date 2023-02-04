自由廣場》役期折減 軍訓課程超夯

◎ 陳宏煇

自從確定役期將恢復為一年後，便經常接到學生詢問有關役期折減的問題，但因為校內軍訓教官多年前離退後便未再補實，因此全民國防教育相關課程已多年未開設，只能請學生到鄰近的學校選修課程。

根據《兵役法》規定，「高級中等以上學校修習且成績合格之軍訓課程或全民國防教育軍事訓練課程，得以八堂課折算一日折減之。」八十二年次以前的役男最多得折減三十日，八十三年次以後的役男最多則得折減十五日，如今確定役期恢復為一年，役期折減或許將比照八十二年次以前折減三十日的做法。

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事實上，近年來因為轉型正義甚囂塵上，多數軍訓教官已經離退，在沒有軍訓教官的情況下，許多國立大學面臨欠缺師資、無法開課的境況，只好暫停全民國防教育課程。高中也面臨有課程卻無師資可上的窘境，部分學校早已停開全民國防教育課程。雖然教育部緊急培育專業合格教師，但因僧多粥少，根本無法應付九十四年次後役男的修課及役期折減需求。

明年起，九十四年次役男即將進入軍中服役，對於役期折減需求孔急，面對學校已無全民國防教育課程，讓想要折減役期的役男心急如焚。期盼教育部能儘速規劃並補充師資，讓學校能夠開設相關課程供想要折減役期的學生選修，以符合兵役法及兵役法施行法之規定。

（作者為軍退、大學生輔人員）

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