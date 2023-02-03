自由廣場》直航先行 為台捷全面友好增溫

◎ 陳永昌

總統蔡英文與捷克總統當選人帕維爾越洋通電，是台灣元首第一次與歐洲國家領導人直接對話。繼雙方國會議長與首都市長互訪後，台捷友好關係全面升級，只欠臨門一腳 － 兩國直航。

早在二〇〇七年十月，台灣與捷克即簽署交換航權協定，惟延遲至今都未開航定期班機，但華航與同聯盟成員捷克航空展開共用班號營運。根據捷克駐台代表史坦格統計，疫情前台灣一年有多達廿五萬人次觀光客前往捷克。受限兩國沒有直航，只能選擇華航或長榮既有航點維也納入境後轉車，或經由杜拜或伊斯坦堡乃至於阿姆斯特丹或法蘭克福等地轉機。

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二〇二一年八月，捷克政府贈送台灣三萬劑莫德納疫苗，係交由土耳其航空載運，自布拉格哈維爾機場借道伊斯坦堡再送抵桃園機場。去年七月，立法院長游錫堃率團訪問布拉格，同樣是搭乘土耳其航空轉機前往，同年八月底捷克參議院議長韋德齊率團訪台，一行近九十人反倒是搭乘華航包機直飛來台。

無論是游錫堃返台後協請交通部促成，或是韋德齊訪台期間會晤華航高層，直航成為台捷雙方一致共識，癥結出在華航商業評估過於保守。早在五年前，華航便考慮過增加布拉格航點後，可以搭配維也納一進一出，台灣旅行團毋須長途跋涉走回頭路，連第五航權也挑定落腳曼谷，有利於擴大吸納日本或東南亞客源。可惜只聞樓梯響，遲遲不見人下來。

相對於華航原地腳踏，競爭對手則是積極佈局。疫情爆發前，布拉格機場開闢有四條直航中國航線，每週十二航班。連越南越竹航空也虎視眈眈想分一杯羹，二〇二〇年二月獲准開航河內布拉格航線，計畫於同年四月底首航，本地代理商曾經賣力推銷，對台灣旅行業提出具競爭力價格，號召業者包裝河內轉飛布拉格套裝旅遊產品。若非肺炎疫情爆發攪局，越竹航空很可能搶先載走不少台灣客。

台捷雙邊關係屢次增溫，北京當局無不恫嚇採取報復行動，此次兩國總統通話也不例外，再加上捷克眾議院議長艾達莫娃計畫下個月訪台，中國勢必加大霸凌力道，可能會凍結第五條直航航線談判，改以另一東歐國家克羅埃西亞取代，或者進一步限縮中國觀光客前往捷克旅遊。

一旦北京當局抵制捷克旅遊，無形中反而帶給台捷直航更有利條件，同時刺激國人情意相挺前往觀光，華航應該把握時機，加快台北直飛布拉格籌備進度！

（作者為企業專業經理人）

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