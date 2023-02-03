社論》別當中共分化台灣的馬前卒

金門縣長陳福海與新上任的中國國台辦主任宋濤在中國廈門會面，會後宋濤稱中國海關總署已核准金酒的註冊編碼，正式解禁。國台辦也接續宣布，包括金門酒廠在內的六十三家台灣企業已予以註冊或更新。國台辦還提到，台灣食品無法輸入中國後，是透過國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海等有關人士和工商團體「向對岸轉達訴求」。中共特別點名這幾位台灣在野黨人士的「努力」，分化意圖非常明顯。既邊緣化蔡政府，由北京中央出面，「協助」地方政府，也藉機宣傳矮化台灣。

中國去年六月開始陸續封殺台灣石斑、白帶魚、竹筴魚進口，之後又以多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成更新註冊為由，暫停相關產品輸入。單方面宣告禁止的作法，就是製造非關稅貿易障礙，不符國際經貿規範。去年底台灣九合一選舉，中共拿農漁產品開刀，則具介選目的，擺明打擊民進黨政府。明年初台灣總統及立委選舉登場，中共現在的解禁，依然還是介選。莫名其妙禁止，又莫名其妙開放，中共做的全是無本生意，在野黨人士赴中「朝共」，並贈金門名產「一條根」，寓意從「兩岸一家親」到「兩岸同屬一條根」。把加害者當成施恩者，不僅錯亂，也成中共分化台灣的馬前卒。

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綠營質疑這是與中共唱和，國民黨主席朱立倫反批，民進黨沒辦法解決問題，在野黨來做，民進黨還要酸在野黨，完全不是一個負責任的政府和政黨該講的話。朱的談話，正是中共所欲達成的統戰目的︰給在野黨「攬功」，蔡政府則為被指責對象。然而，中共吞併台灣的野心日熾，用朱主席的話反問︰這是「一個負責任的政黨該講的話嗎」？中共先禁再放的政治把戲，在野人士扮演配合的角色，充其量是工具人，奢談任何功勞，更是加害者的幫兇。作為最大在野政黨的領導人，朱立倫對中共沒有絲毫的批評，反將矛頭對內，對中共的莫須有理由，形同默認，這是反打台灣農漁民一巴掌。若這是「負責任」的政黨，那又是在對誰負責呢？

中共破壞台海現狀，升高台海情勢，國民黨同樣少有質疑。去年中共對台進行環台軍演，國民黨中央派了副主席赴中見中共官員，不敢說出黨的態度，僅稱要「傳達」台灣民眾對軍演的不滿與憂慮。中共壓迫台灣，國民黨態度始終模糊，但當要攻訐民進黨政府，則火力十足。在野黨固然監督執政黨，但在對中國政策與態度，朝野理應要團結一致，避免中共趁機分化。但我們的在野黨人士，寧與敵人觥籌交錯，把台海局勢升高的問題，推向蔡政府，並製造「疑美論」，幫中共破壞台美關係。國民黨雖稱「親美、友日、和陸」，但當民主國家加強跨國合作，以應處中共威脅，且戰略上愈來愈清晰。我們的在野黨，一味訴求不要惹怒中共，而與國際走向背道而馳。說穿了，就是遠離美日、臣服中國。

國民黨去年九合一大選獲勝，氣勢看似上揚，卻還在複製錯誤的經驗。二○一八年的九合一選舉，國民黨獲勝，二○二○年總統及立委選舉則慘敗。最大問題，在於從黨中央到推出的總統候選人，均服膺國共合流、聯共制台的模式，自以為的勝選方程式，實際是更自外台灣主流民意。四年前，習近平以「一國兩制台灣方案」，意圖加速統一進程，我們已用選票說不。近年，中共升高對台武統的準備，台灣社會固然期盼台海維持和平，亦深知惡鄰在旁，唯有積極備戰，才能真正避戰。這也解釋為何蔡政府於去年底宣布義務役役期恢復一年，能獲七成以上民意支持。反觀國民黨領袖鼓吹避戰須與中共謀和，有如投降主義。在野黨人士在錯誤時機，頻赴中國，走不出失敗的窠臼，也弱化台灣團結的力道。

國際氛圍很清楚，民主國家正轉向，視中共擴張為重大挑戰與威脅，並以各種靈活與務實方式，積極與台灣交流合作。捷克總統當選人帕維爾一月卅日與蔡英文總統通電話後，也呼籲應該放棄對中國的任何幻想，明確認清中國及其政權並不友善。他並強調「不會像鴕鳥一樣逃避現實」。這話很直白，對於想重返執政的國民黨要角來說，極具反省意義。眼前藍營幾位有志於大位者，面對北京的統戰或威嚇，不是語焉不詳、曖昧應付，就是砲口向內、附和中共。台灣為國際所看重，領導國家者，應與主要民主國家同步，讓台灣更安全。若想仰賴中共鼻息，或放任黨內人士充當中共的馬前卒，這正是像鴕鳥一樣逃避現實。

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