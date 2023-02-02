自由廣場》新閣任務 談反詐騙的司法二三事

◎ 呂丁旺

層出不窮的詐騙案件，重創社會群體信任與金融秩序，蔡總統有見及此，於發布新閣揆時，交付新閣四大任務，並提到「反詐騙等攸關國民生活的照顧措施，行政團隊必須持續進行檢討」。

詐騙案件型態可大別為二，其一為電訊詐欺，其二為非法吸金。一九八一年，鴻源投資機構以每月四％的高利率為餌，八年間吸引十六萬多人投資，吸金近千億元。最近案例則是二○○三年開始的「紅富海」公司吸金案，負責人以八個月為一期，每期存款一百萬元一個單位，就預付八萬元利息，以老鼠會方式吸金，並以「太仁」心靈導師名義，開辦「心靈講座」向投資人講解心存善念、養生，鼓吹大眾將存款加入。因初期支息正常，投資人漸失戒心，吸引了七千多人、總額一百八十一億元。

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對於非法吸金案，銀行法第二九條之一所定「以借款、收受投資，使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金」，然所稱「顯不相當」，與刑法第三四四條所定顯不相當之重利相同，是一個不確定法律概念，做為犯罪構成要件，顯然違反了法律明確性原則，滋生違憲疑義。在大法官宣告違憲之前，法院可透過法官造法方式來處理。只是最高法院法官，有認為依民法第二○五條為標準，有認為以民間借款習慣月息三分為基準，有認為約定或給付高於一般銀行定期存款之利率者，有認為應參酌當時之經濟及社會狀況，客觀上較之一般債務之利息顯有特殊之超額者。法律見解歧異，該等見解又具有原則重要性，因此宜由有提案權之機關或當事人提案予最高法院刑事大法庭裁判，以完備上開不確定法律概念之構成要件，是現階段當務之急。况且投資型非法吸金，常會僱請律師做投資契約見證，案發後，契約見證律師也可能以幫助非法吸金而被追訴，在法律上的攻防，本就容許行為人選擇偏向行為人有利的法律見解，斯時，以上開不確定法律概念欲證明律師有幫助之犯意，恐非易事。

非法吸金案判決確定後，扣押財產經權利人聲請發還者，依刑事訴訟法第四七三條規定，檢察官應於裁判確定後一年內發還或給付之，但鴻源案歷時廿七年始結案，高雄地檢署有一案於二○一五年十二月經最高法院判決確定，迄今已逾六年仍有未發還者，足見上開規定之一年為可變期間。建請修正該法條，將一年內之終點修正為應發還之始點，俾合實需。

末以，電訊詐騙之所以日益猖獗，主因幕後主嫌難以緝獲，宜對取款車手施以重刑，再於刑法詐欺罪章仿毒品危害防制條例第十七條規定，訂定供出車手頭或主嫌因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑；有此誘因，才可能進一步剿除電訊詐騙集團。

（作者為台灣高等檢察署主任檢察官）

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