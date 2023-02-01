自由廣場》你才有問題咧！

◎ 林伯峰

近日新聞頻傳，美國新任眾議院議長麥卡錫可能訪台，古諺說「有朋自遠方來，不亦樂乎」，然而，馬英九卻說，去年前任議長裴洛西來台時，帶來很大問題，呼籲政府要審慎處理。其實，當今最大的問題就是中國，而馬先生此時的發言，是否在呼應中國對台的反應，筆者真心以為，有問題的是你吧！

美國眾議院議長是美國憲法中僅次於副總統的總統繼承人，能夠擔任這個位置的人，在國內及黨內都必須有一定的影響力，他們願意冒著「忤逆」中國的風險來台訪問，代表他們個人及背後的勢力，是願意支持台灣的，這樣的國際友人，台灣為何不能欣然接受？

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馬先生任內促成馬習會，當時身為一國元首的他，在習大大面前只能稱馬先生，完全看不到他念茲在茲的中華民國在哪裡？如今美國願意支持台灣的民主，他卻跳出來與中國附和，這與他言必稱的蔣經國先生理念可是有大大不同，想必這個人已完全悖離反共的道路了。

中國史上有兒皇帝，利用割讓燕雲十六州換來短暫且不安穩的和平，如今馬先生不見中國對台的文攻武嚇，還在那邊吹噓他想像的十年和平。別忘了，卸任前，他只有九．二％的支持度，正因他當年忽視台灣主權，處處迎合中國，如今仍舊態復萌，自我感覺良好，真的很有問題！

（作者從事法律服務業）

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