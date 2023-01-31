自由廣場》（北社評論）貫徹戰備才能保台

◎ 黃維富

中國秉持東亞帝國家天下的專制文化，對內專制，對外在全球各地做各式各樣的認知滲透。重以俄羅斯先行對烏克蘭做認知滲透後，再行武力侵略烏克蘭，世界民主陣營方才驚覺中國已依樣擺出架式，將逐步對全球各地做毀滅性的威脅。出於地緣關係，台灣成為首當其衝和受害最嚴重的國家之一。

面對中國的威脅，大多數國人已知結合民主陣營建構武力防衛，如支持恢復一年期義務兵役，添購並製造足夠的攻防武器。然而對於中國每年花兩千億人民幣製作，專門對付台灣的入戶入腦的認知統戰伎倆卻渾然不知，常不自覺地當統戰傳播路徑中「網路節點」的協力者，因此造成台灣社會事實難辨、是非不分，遲疑為捍衛自由民主法治而站出來，很明顯地表現在去年的地方選舉結果。

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對於不自覺的協力者，官方應結合學界，民間有識之士，維護自由民主法治的社團，積極研判並充分提供認知統戰的各種攻擊訊息樣式及其意圖。在認知統戰發動攻擊後，或在預期那些認知統戰訊息可能發布攻擊前，藉由各種媒介廣泛的傳播真相反制該統戰的訊息，使國人知道該認知統戰訊息的樣式及其意圖。不但可以降低認知統戰攻擊的效果，亦可使國人辨識出誰在有意識地擔任中國滅台的協力者。

有意識的協力者通常將非全事實的內容變易為言論自由的「事實」，混淆言論自由與造謠的分際以散播假訊息，使部分國人事實難辨，無所適從，影響捍衛自由民主法治的認知。

基於國家安全，必須更進一步的制定和美國「外國代理人登記法」和澳洲「外國影響力透明度計劃法」相仿的法律，管制境外勢力或敵對團體的有意識協力代理人。代理人可以接受贊助或指示從事政治影響活動，前提是相關資訊必須公開揭露和申報，要事先登記註冊並公開在網路上。如是，明確地知曉代理人傳出的是哪些訊息，可提供國人判斷訊息真實性的最重要考量項目之一。

貫徹保台的戰備，除結盟民主陣營與武力戰備外，認知戰的戰備更需周密地先行。期待立法院應立即制定並厲行前述管制代理人法，同時貫徹合作官學民及社團，判供認知統戰訊息的樣式意圖，並傳播真相以反制統戰的訊息。

（作者是台灣北社理事）

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