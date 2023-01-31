自由廣場》新閣人事證明黨政團結 共同守護台灣

◎ 林逸民

蔡英文總統宣布新內閣以及要職人事，由前副總統陳建仁率領，鄭文燦擔任副手，林佳龍則任總統府祕書長。消息一出，反對黨陣營見縫插針，譏諷均是老面孔，其實反對黨的攻擊缺乏政治常識，在任期最後一年，不貿然啟用新人，而是採用資深具政治經驗、黨政各界熟悉的人選看守執政，以利妥善交給下一任總統，是蔡英文總統穩健負責的表現。

反對黨陣營與媒體也提出不切實際的猜測，認為陳建仁、鄭文燦、林佳龍都是先前民進黨內角逐下任總統候選人呼聲較高的人選，如今均擔任要職，就是要讓他們在職位上有所表現，之後跟賴清德副總統競爭民進黨總統候選人提名。這種言論可說是故意聳人聽聞，從選舉時程一望即知不可能。

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參考二○二○年總統大選民進黨黨內初選時程，初選在三月登記，六月完成。蘇貞昌院長於卅日總辭，新閣卅一日交接，馬上就進入二月，若是到三月登記初選，僅僅一個月的時間，如何能有什麼亮眼表現？更別說，若是新官上任，才一個月，就馬上拋下職務參加初選，選民將如何看待？這絕對不是合理的政治操作策略。

因此，反對陣營與部分媒體的權謀猜測，連最基本的時間表都沒有看，毫無政治常識可言，貽笑大方。與他們的攻訐恰恰相反：蔡英文總統如此人事安排，讓三位可能角逐的優秀人才都各居其位，正是證明三位都不會角逐黨內初選，賴清德副總統作為黨內候選人已經可說確定出線。蔡英文總統透過新人事，昭告不會有所謂的黨內爭位問題，反對勢力無可見縫插針。

賴清德副總統於競選黨主席「向黨員報告」時提出民進黨就是「民主、和平、繁榮」，強調守護台灣、促進民主、和平繁榮是民進黨下一個階段的使命，具體的做法就拼經濟、顧民生、強國防。可說對國政方向已經有很清晰的願景。

如今黨內三巨頭各居其位，以時程而言既然不可能爭位，他們接受要職的任命，也就代表與黨主席賴清德同心團結，一同推動「民主、和平、繁榮」，穩穩延續本土政權，無縫接軌。相信這對三位人才本身，以及對蔡英文總統而言，都是最佳策略，畢竟本土價值與民主的順利延續，將會成為蔡英文總統兩任期最大的成就。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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