自由廣場》中共喪事喜辦的登峰造極之作

◎ 冼義哲

中國國家衛生健康委員會突襲發布近六萬人染疫死亡的數據，並由北京市疾控中心在十三日盛大舉行「三年疫情防控總結表彰大會」，會中北京市疫情疾控中心自述在過去三年如何「科學的、精準的展開防疫工作，對防疫的勝利做出了貢獻」，同時將所謂「高標準、高效率構築起超大城市防控作業」的方式稱為「北京模式」，盛讚該模式如何卓有成效的保護首都人的生命、安全和健康等，這即便在無比荒誕的中國，也無疑是「喪事喜辦」的登峰造極之作了！

這場「防疫成功」的表彰大會，是中國有計劃的針對性輿論滅火行動。根據先前北大公布的調查報告指，中國現約有九億人染疫，「已達六十四％國民感染」，因此得出「全國已經過峰」的結論。但這話術圈套就連自己的專家都不買單，前中共CDC流行病學專家曾光就公開說，「北京的重症高峰還沒有真正到來」。

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此前這個「重症高峰還沒有真正到來的時候」，北京的各大火葬場早已癱瘓，此時突然開個喜氣洋洋的慶功大會，無異於在白骨堆上跳舞、在屍山頂上大吃著人血饅頭。北京難道不知道此舉犯眾怒嗎？非也，此乃刻意為之的欲蓋彌彰，裡頭的算盤是「只要能成功蓋住北京疫情真相，未來就有機會全面掩蓋中國的疫情真相」。這是中共建政以來的慣用戰術。

清零潰壩之後，中共官方公布的死亡數據在一週內從三十八人直線狂升到近六萬人，這是讓世界嘆為觀止的魔幻數據操控。公佈修正因疫死亡判定標準後的合併數據（包含認定標準內及算在基礎疾病類的）更是精緻造假的手法，看似公佈著真相，卻是不折不扣的宣傳假象。

就北京火葬場官方數據推算，十二月十日起北京染疫死亡人數日均約為四千二百人，就「預約排隊」的「存量估算」，尚有約十三至十四萬，再加上已火化的數據，單十二月下旬就已達約為二十萬，而這還是醫療條件居全國之最的北京；如若考量「雙燒或三燒」成為常態，實際數據可能要翻兩到三倍，更不用說北京火化已採「限制戶籍內市民」（非北京市籍的死者只能轉運到週邊省份火化），這些都讓黑數龐大。北京尚且如此，中國各個醫療條件更差的城市、鄉村會如何，實在讓人細思極恐。

防疫躺平引發的風暴中心，在於「真實的死亡人數與死亡率有多少」，這是中共的機密，而這個「真實的數字」一但被揭密，中共的包裝就會被撕個粉碎。武漢肺炎會不會像「車諾比核災」壓倒蘇聯那樣，成為引爆中共解體的致命稻草，答案或許在不遠的將來就會被看見。

（作者就讀中正大學戰略暨國際事務研究所，澎湖縣民）

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