自由廣場》南韓KF-21獵鷹的台灣啟示錄

◎ 李鐵生

南韓日前公布自主研發的超音速戰機「獵鷹」KF-21去年七月完成首飛，日前又進行超音速飛行試驗成功，成為南韓首架自主研發超音速戰機，情境如同當年我國IDF經國號戰機研發成功的盛況。

我國IDF經國號戰機研發成功是在民國七十八年，隨後在八十六年成軍，當年配合美國軍工企業研發的空軍及航發中心，實在功不可沒，個人當初代表空軍三指部參與了發動機的研發工作，也深深覺得與有榮焉。IDF經國號戰機研發過程雖有挫折，但所幸當時民意多支持「國機國造」，而能順利完成目標。甚至在幾近完成階段，伴隨著當時國防部刻意轉向法國採購軍機策略，終於讓美國決心售我當初不願釋出的F16戰機。

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回顧這段歷史後，再看今天韓國的「國機國造」，實在有些諷刺。七○年代的韓國不但GDP落後於台灣，連軍事工業也不能與台灣相提並論，但韓國從未放棄「國機國造」職志，甚至在我國IDF成功量產後即停滯戰機研發工作的同時，韓國仍亦步亦趨地在進行F-21前身T-50的研發。當時航空界還曾一度傳出「緯國號戰機在南韓出現」的爭議，原因是韓造的T-50教練機，外形酷似我國IDF，所以戲稱他是IDF的「兄弟機」。而今生產兄弟機的南韓即將成功的以第四代半戰機F-21站上世界航空舞台，對於台灣來說是一項警惕，不但看出航空工業在台灣的衰落，同時也看得出依賴他國軍售的不可靠性。

當然，投資戰機研發不是沒有風險的，但也可以如韓國一樣採「多國合作」分擔風險。F-21獵鷹就是由韓國主導、印尼參與研發與投資的「多國合作研發戰鬥機」項目，目標是作為韓國與印尼空軍將來採用的多用途戰鬥機。

KF-X項目的首架原型機二○二一年四月出廠，命名為KF-21獵鷹，並於二○二二年七月十九日進行了首飛，預計於二○二六年完成全部研發工作。韓國空軍預計至二○三二年底將部署一百二十架KF-21獵鷹。

針對目前台海狀況，美國並未將最先進的F-35飛機作為軍售選項，一方面是政治，另一方面也是我國航空工業能力。我們不妨思考，強化我國航空工業達到「國防自主」，或為「進可攻、退可守」的戰略，目前IDF戰機所承擔的國防任務就是一個非常好的例子。

（作者為前空軍航技學院副校長、美國克萊蒙大學政治暨經濟學博士）

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