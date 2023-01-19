自由廣場》軍眷說話︰國民黨就是中國放在台灣的地雷

◎ 楊佩樺

這幾天國民黨的立委對於美國要賣「火山布雷系統」給台灣一事猛跳腳，有趣的是，中國對此事有意見，國民黨就用盡各種方式來造謠，試圖造成民眾誤解。雖然陸軍已經出面打臉這些不做功課的立委了，但我身為陸軍軍眷，我還是想站出來闢謠。

第一、火山布雷系統是什麼？就是一種可以迅速在預設共軍會登陸的海灘上，精準的布雷，有效反制共軍快速登陸；發射出去的雷還可以做定位，而且不是埋在地面下，避免拆彈有漏網之魚。這種戰防雷有幾個重點：不是人站上去就會爆炸，而是需要足夠的重量，像是戰車或坦克等等的。第二點是它除了定位還有定時及自毀功能，並不是人工拆除。

請繼續往下閱讀...

第二、著重海空戰，反登陸就不重要了嗎？有人提到在解放軍著重海空戰的情形下，布雷系統會不會是台灣現階段需要軍購的項目？就如同邱國正部長曾說：「敵人只要沒有登陸，沒有把旗子插在我們各個中央政府所屬部會的頭上，他們就沒有贏」，而台灣地勢的特性造成「反登陸」是台灣戰時防守很重要的關鍵。

吳斯懷認為解放軍要排除這個地雷，可以運用海軍艦炮岸轟、空軍炸射或無人機排除地雷。講得沒錯，但我就更想反駁：一、台灣針對反登陸還有地對空、地對海飛彈；二、既然知道解放軍會運用無人機了，那到底為什麼國民黨要在立法院凍結或刪除無人機防禦系統的相關預算？

議題可以討論，但是應該把正確的資訊提供給民眾，不是用不實的說法搭配媒體放送，造成民眾誤解，如同陸軍參謀長所說的，這樣只會讓敵人竊喜。

吳斯懷說地雷沒有眼睛、沒有大腦，不會辦別誰是敵人誰是民眾；但看起來國民黨立委也辨別不出來敵人是誰！藍委根本就是中國放在台灣的地雷呀！

（作者為陸軍軍眷、台灣基進高雄黨部執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法