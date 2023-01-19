新聞線上》請國民黨立委別再自殘了

（資料照）

記者陳杉榮

立法院正在審議年度總預算案，最後還是上演一場民進黨護航有功，國民黨監督無力的戲碼。唯有一個強大的國會，才有強大的國家，國會要強大，在野黨的核心價值和立委的戰力很重要，民進黨政府這幾年的國家路徑相當明確，民進黨國會黨團的運作愈見成熟，國民黨則喪失國家主體意識，在國會的監督步履蹣跚，經常跟著酸民和中共的認知作戰方向前進，很不長進。

國會全面改選前，民進黨團不過廿來席立委，戰力超強，陳水扁提出「衝突、妥協、進步」的議事策略，至今經典。國民黨兩度在野，觀察他們在立法院的運作，可以「衝突、杯葛、讓步」形容。立委不夠認真，助理不夠堅強，法案不做研究，預算無能刪減，質詢狗吠火車，記者會流於謾罵，最後就是被民進黨團表決輾壓。

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法案最可看出立委功力，這幾年國民黨立委並沒有提出令人耳目一新的法案，大多追著政府的法案大聲反對而已。審議預算也不認真，複製一大堆刪減預算的提案，表面上大作杯葛，最後不是撤案就是改作決議，草草了事，熟稔議事老謀深算的柯建銘總召一看，三兩下就破解，根本就暗爽在心裡。

以年度總預算案的審議為例，在野黨狂提多達四七八二案的刪減預算案，光國民黨團就有二八三二案，這些提案爭取不了民眾支持，甚至和中共認知戰的套路相同，國民黨立委提案凍結潛艦國造預算、杯葛潛艦升級系統案、阻撓戰機性能提升案、凍結雷達維持費、刪減國防行政費，凡此種種，都是在杯葛台灣迫在眉睫的國防建軍和強化國防的政策方向。國民黨立委說他們「捍衛中華民國」，連鬼都不會相信！國民黨團還提案增列稅收二千億元，大鬧笑話！

近日又有攻擊國防建軍的「火山布雷系統」認知作戰，這種有自毀功能的快速布雷系統，可以有效嚇阻敵軍登陸，國民黨的立委不但不支持國防建軍，還跟中共攻擊「台灣當局」的論調相同，說這是遺害子孫。這也難怪，有人形容這些人擔心的是共軍找不到海岸收下他們的膝蓋，而不是擔心共軍登陸後收下他們的腦袋。有這樣的「國會議員」，國民黨怎麼可能贏得人民的信賴！

國民黨立委的總質詢也是離離落落，沒有總體作戰策略，往往被行政院長蘇貞昌奚落，蘇揆反質詢不好，但國民黨立委也是自取其辱，所以就利用民進黨九合一敗選，大肆攻擊侮辱蘇揆。還有，立委林奕華要出任台北市副市長，「沒收立委補選」，國民黨平白少一席立委，這種事都幹得出來，黨內沒有任何一個人出面喊卡，這種自殘的作法，真是令人驚駭不已！

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