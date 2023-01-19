社論》台灣民主的「慢性危機」

一月十三日，蔣經國逝世三十五週年。中國國民黨主席朱立倫（左舉花圈者）在國民黨籍桃園市長張善政（站朱立倫正後方）陪同下，赴大溪陵寢謁陵。（資料照）

一月十三日，蔣經國逝世三十五週年。甫上任台北市長，蔣萬安抵大溪謁陵。兩天之後，一月十五日，李登輝百歲冥誕。一一二六使然，一時之間，蔣經國顯得風光，李登輝稍感落寞。朱立倫講得很大聲：「國民黨就是堅持走蔣經國路線。」「李登輝路線」，二○○○以來，早被國民黨棄若敝屣了。不過，現在的國民黨，也對「蔣經國路線」口是心非，既不反共，也不保台；「三民主義統一中國」，亦已消融於「中華民族偉大復興」。

北京向來就說得很清楚，日前國台辦新任主任宋濤也複誦：將在一中原則和九二共識基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。亦即，前提是同屬一中，目標是共促統一，最終納編於一黨專政。如此這般，高舉蔣經國牌位的國民黨，依舊飛蛾撲火要跟北京對話、合作。而且，還以協力者的口吻，抨擊本土政權反中、去中，拒絕臣服於北京換取和平，罔顧對岸是國際認證的挑釁者。旁觀者清，當局者迷，只有國民黨渾然不知且心安理得。他們口中的「蔣經國路線」，實際上是「習近平路線」；中國國民黨名存而實亡，只剩下「中國」的「國民黨」。

請繼續往下閱讀...

國民黨，日益偏離「蔣經國路線」，至今無法回頭，始於李登輝時代。李登輝由副扶正、繼任大位，與外來權貴進行權力鬥爭，一九九二立委全面改選，一九九六總統直接民選，外來權貴拒絕本土化自失翻身餘地。連胡會，馬習會，朱習會，聯共制台改寫兩蔣反共保台遺訓。這個重大翻轉，將李登輝與外來權貴後蔣之爭，長期化為國、民兩黨的藍綠纏鬥，令台灣民主運作、國家正常化皆充滿險阻。遺禍尤大者，侵吞台灣、消滅中華民國，中國原本無計可施，如今終獲內應得以借力使力。李登輝寧靜革命的成果，竟淪為彼輩「打著民主反民主」的保障，言論自由、新聞自由、學術自由、基本人權等，往往被用來反噬民主，形成我們這個共同體的心腹之患。

民主的意外發展，可以分析檢討之處甚多，其中之一是轉型正義顛簸而行，一路走到現在形同停擺，遂令威權附隨及組織得以據法頑抗並班師回朝。追本溯源，當年李登輝，或許基於權力爭奪的正當性，一來自稱蔣經國學校學生，用心照顧蔣氏後人，二來需要威權附隨及組織、黨產乃至地方派系鼎力相助，故而引「邪惡的平庸」為盟友，思想與行動層次皆未遑顧及轉型正義。此一權宜之計，創造了寧靜革命、政黨輪替，同時也留下未完成的革命。影響所及，二○○○變天，阿扁的起手式之一，拜會威權附隨代表人物，於今回顧彷彿是錯誤的開端，導致後來的「正名」徒具形式主義。

未完成的轉型正義，從阿扁歷經馬英九，到了蔡英文第六年，顯然還是未完成。比起李登輝時代，更令人憂心不已。不排除是受李登輝影響，蔡英文對轉型正義之疏離感，反映在她的起手式：「威權時期不是大家都選擇服從嗎？ 」這個不祥的預兆，某種程度解釋了，行政院促進轉型正義委員會，去年五月底功未成而身退，卻留下前副主委張天欽自喻「東廠」之敗筆。如此這般，真不知轉眼就到的二○二四，第二次執政的民進黨，轉型正義究能轉到那裡？德國，曾任奧斯威辛集中營守衛者，辯稱沒有親身參與殺害任何猶太人，即使高齡九十六歲，仍被法院判四年徒刑，且須入獄服刑。兩相比較，台灣的轉型正義，採取的是和解途徑，希望促進融合團結。可惜，抗拒轉型正義的威權傳人，總是以撕裂族群來當擋箭牌。他們的動機不是融合團結，而是捍衛威權時代的堡壘，保住民主競爭的利基，例如司法等部門，致使那些部門，在公眾心目中信任度偏低，亦令盡忠職守的公務員頗感無奈。

轉型正義蹉跎歲月，各種謬論此起彼落。有人說：第一先解決現在的問題，第二是預防以後再發生，第三才是追究過去的責任。這種世說新語，如果對德國人講，對方保證會瞠目結舌；如果有政黨揚言，「本黨就是堅持走希特勒路線」，鐵定淪為過街老鼠。最可悲的是，國人眾所期待的轉型正義，長此以往「正義」恐將日益模糊。在這方面，李登輝沒有解決兩蔣的問題，陳水扁、蔡英文沒有解決李登輝的問題，台灣的民主遂像目前光景，同時受到新舊兩個外來者之夾擊。最糟的劇本是，二○二四親中政權捲土重來，此後恐就奢談轉型正義了。民進黨若繼續執政，不容再重蹈覆轍了。如果李、扁、馬、蔡做不到的別人依舊做不到，那可能便意味著，我們的民主已陷入「慢性危機」，隨時將面臨威權反覆的風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法