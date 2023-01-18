自由廣場》訪問新加坡真能為侯友宜加分？

◎ 黃瑞光

被視為國民黨目前最有望爭取二○二四年總統大位的新北市長侯友宜，報載已規劃出訪新加坡，企圖以此補足以往被視為弱項的兩岸外交領域。侯陣營之所以選擇新加坡，應是認為新加坡有相對中立、穩定的環境，加上圓融彈性的外交手腕，若能前往星國訪問，既不會被貼上親中標籤，又可凸顯自己其實有處理兩岸外交關係的能力。

新加坡為人稱羨之處不少，在此不多贅述。筆者認為，選擇新加坡做為爭取大位的「起手式」，卻可能對外傳達另一種觀點。首先，根據最近一次的「全球民主指數」，台灣在一六七個國家地區中排名第八，是亞洲唯一擠進前十的「全面民主」政體。而新加坡排名第六十六，甚至比部分非洲國家成績還差，屬於「有缺陷的民主」，人民行動黨打壓反對黨的手段很多，包括設立「集選區」、任意調整選區及選舉時間，早已廣為各界批評，加上新加坡主權基金淡馬錫公司的內部營運狀況長期不透明，也被質疑國庫通黨庫。而國際非政府組織「無國界記者」《二○二二新聞自由指數》報告，台灣在全球一八○個國家中排名卅八，新加坡則排名一三九，新聞環境惡劣，新加坡幾乎無獨立的民營媒體，媒體完全受政府掌控，成為一言堂。

請繼續往下閱讀...

而新加坡的雙語政策，事實上不如想像中光鮮，不少新加坡人坦言，會說兩種語言看上去是優勢，但兩種都說不好就成了劣勢，很多人不覺得自己是真正的「雙語使用者」。許多華人的英語成為夾雜閩南、馬來和華語，文法以中文文法直接套用英語單字形成的不標準星式英語，另一方面，新加坡年輕人能夠流利使用中文的比例亦逐年降低。這也是我國推動雙語教育前必須借鏡的問題。最後，中國改革開放以來，從鄧小平到習近平，都將新加坡當成學習的對象，亦曾在中國掀起「新加坡熱」，希望效法新加坡在政治集權、形式民主與經濟發展中取得平衡的「新加坡模式」，新加坡的許多大學每年為中共培訓大量官員，被戲稱為中共的海外黨校。

台灣其實在很多評比都已超越新加坡，侯友宜訪問新加坡，究竟能為自己的外交學分加分，還是反而對外傳達欲跟中國一樣學習新加坡威權模式與形式民主的訊息。選擇新加坡做為起手式，恐怕更凸顯侯友宜對國際情勢的無知。

（作者是法學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法