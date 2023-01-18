自由廣場》（鏗鏘集）兔的人間像 年的民族性

◎ 李敏勇

二○二三新曆新年過了，癸卯舊曆新年來了。不只台灣，即連馬列主義影響的共產黨中國也不例外。漢字文化圈國家，只有日本在明治維新後，除舊曆迎新曆，徹底脫中華習性。一九一二年，中華民國成立，孫文曾試圖廢舊曆新年，但只南京政府施行數年；袁世凱的北洋政府也曾試圖改變，後來以春節代之。北伐後，蔣介石追隨孫文，也試圖除舊曆年，仍未成功。共產黨中國對舊傳統極力批判，但中華傳統本質形塑的民族性支撐共產帝國，舊曆年也只能沿襲，看看「春運」的人口移動，令人嘆為觀止。

「鴻兔大展」、「玉兔迎春」⋯，春聯在冷風中被張貼在住家、辦公室、商場…等建築物門面，召喚喜氣。其實，「狡兔三窟」更見狡猾之心。通行中文的語彙形成各種成語，並非出於認知和實踐，而是便宜行事的語言裝置，也是中華民國在台灣的本國語文教育窠臼。比起共產黨中國類似「不管白貓、黑貓，會捉老鼠就是好貓。」的大白話，國民黨中國文謅謅道貌岸然就是了，就像毛裝比長袍馬掛。

請繼續往下閱讀...

詩人陳鴻森「十二生肖系列」喻近代中國人本質，特別是國共紛擾狀況下的人間像，〈兔〉，以四節二十八行，鞭辟入裡的描述，讓人心有戚戚焉：

⋯我們只懂得乘隙奔竄

長久以來我們那居安思危的傳統／使我們善於利用／各種地形地物／脫逸

那年／革命和反革命的砲火／激烈地爭辯著／我們的掩體忽然已如分崩的國體──⋯／我們紅著眼／輾轉向南遷徙

⋯但，不安的預感／並未退潮

我們的耳朵／竟一天一天的加長了

島上的草野／如今顯然已不足於蔽身／我們只好向著／莽原草長的／中南美洲等地／疏──散／在流離中訓練腳程

戒嚴年代的這首〈兔〉，隱喻了中國變色後隨中國國民黨來台但未定置的中國人心境。拿美國綠卡的黨政軍特公教家屬一大堆，台灣只是過渡棲身之地。今日美中對抗，一些人還仇視台灣的民主化，仇美，心在中國，只因在台灣的特權不再。

許多中華民族論者缺乏近代國家意識。二○○○年政黨輪替，開啟了民主新紀元，大量移民潮還促成當年房價下跌。敵視民進黨更甚於中國共產黨者，大有人在。隔海唱和，聲音喧嘩。奉蔣，其實背蔣，似為顛覆民主化台灣，以功贖隨蔣叛逃中國之罪。

又一個癸卯兔年，兔不只鴻兔、玉兔，也有狡兔。春節假日，兔的種種反映中國人的民族性。台灣人昔有日本性，今有中國性，當然也有狡兔的一面。

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法