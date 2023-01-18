社論》安外攘內的緩兵之計？

去年年底，應對多地人民抗議騷動，北京倉促結束清零政策。但幾無配套，疫情一發不可收拾，染疫病亡人數激升，人民心中的怨氣變成恐懼。回顧過去三年，源自武漢的新冠病毒，以可疑的方式在國際大流行。北京拒絕溯源調查，徒增受害國家的不信任感。國際疫情蔓延池魚遭殃，香港關起門來二度回歸，共軍趁虛襲擾台灣，在在加深了中國的戰狼形象。中美夥伴關係，更鞏固化為硬碰硬競爭，令中國經濟首當其衝，地緣衝擊且橫跨至大西洋。去年底，習近平如願獲得三連任，代價是被民主國家認證為國際、印太、台海的挑釁者。二○二三，中國正被習近平帶往不確定之途。

內憂外患當前，習近平當然不會坐以待斃。反倒是，他似乎在舖陳脫困之計。企圖改善中美關係，卻對台武嚇維持強度，布林肯即將首度訪問中國，中國國防部長卻拒絕美國國防部長的通話建議。初步來看，習近平玩的是緩兵之計。有幾個面向，值得觀察：一，烏俄戰爭，表面上保持中立，但大家都看得出來，習近平暗助普廷，令中國的大國信譽備受質疑；二，美國對中國的晶片戰爭，不僅挫折習近平的強國夢，亦令中國經濟雪上加霜；三，三年清零政策，加劇了中美貿易戰以來，中國經濟民生的難題，其所滋生的疑難雜症快速向社會面擴大；四，白紙、煙花運動，主要城市相繼發生抗議騷動，甚而，中共內部包括太子黨也出現異議，今春人大、政協兩會值得注意；五，十二月初，清零政策突然轉彎，同時放人出國，令國際如臨大敵。隔了三年，中國人民入境其他國家，形將面臨受歡迎度銳減的挫折感，與北京的大國外交大內宣形成對比。

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內外多事之秋，習近平不尋常地放下身段說：「中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識。」一黨專政，一人獨裁，講出這樣的話，如果不是內外交迫，令人難以想像。面對危機，習近平的備急千金要方，顯然是想穩住中美關係，安外攘內。何況，拜登政府的姿態，早就擺明了是競爭、合作、避免衝突。於是，上任一年多的駐美大使秦剛，超車出任外交部長，令其在國際外交扮演白臉，而王毅則接替楊潔篪的戰狼角色。不過，只要習近平沒有本質性的改變，烏俄戰爭站在民主世界的對立面，台灣對外關係的爬升，也應不致逆轉。

過去十年，習近平的核心課題，無非是打破鄧小平體制。為此，集體領導、接班人、七上八下（政治局常委六十七歲續任、六十八歲退任），都被他改寫了。胡錦濤交班給他，也安排了接班人孫政才、胡春華，但前者二○一七遭雙開處分，後者被踢出二十大政治局，胡錦濤則被公然架離二十大現場。有句老話：物極必反。二十大後的習近平，能免於此一規律嗎？二十大前夕，北京四通橋的抗議布條，直指習近平，極為罕見。這個布條，也拉下了國王的新衣。與以往不同的是，跟習近平同樣出生太子黨者，也開始出來「妄議中央」。境外勢力，體制外，習近平從來不怕，但體制內的挑戰，仍是習近平的顧忌，因為那牽涉到正當性。

習近平予人「反攻為守」的印象，明眼人都看得出，這不是他的作風。這樣推論比較合理，他正在拆解麻煩、尋求脫困。人民群起要求解封，他將計就計以死亡威脅來反向恐嚇；同時，開放出入境放毒他國，製造國際的困擾。兩頭並進，以證明清零政策才正確。可憐的是中國老百姓，以前斥責大白蠻橫，現在找不到醫院、火葬場。還好，上次吃過虧的國家，這次不再對中國掉以輕心。台灣，二○二○新冠元年，幸賴提高警覺逃過一劫，這次當然也得嚴陣以待。

所謂的「以時間換取空間」，使用得宜往往可以從劣勢中脫困。目前看來，於內於外，習近平都有「以時間換取空間」的意味。把緊張舒緩不是為了解除緊張，而是把決戰時間拉長，以資從事最好的反擊部署。秦剛向布林肯表示，期待繼續保持密切工作關係，推動中美關係改善發展。布林肯則期待秦剛，致力保持溝通管道暢通。不變的是，北京所謂的溝通，只是要利用溝通改變對方的行為與準則，從來不曾反求諸己。而且，只要老共願意溝通，總是意涵他的主觀實力與客觀環境都處於不利狀態，所以要拉長時間換取多點空間。民主世界的外交家，應該也看得出這種詭計，而不會將習近平的以退為進誤解為痛改前非。

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