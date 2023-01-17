自由廣場》三倍效益的振興券

◎ 楊德源

有關稅收爭議，發現金是所有方案中效益最差的。政府迫於輿論壓力，決定發現金之後，卻又有人指責政府大撒幣。這一切都是國民黨和部分民意代表在網路帶風向。一方面想要滿足民意，另一方面又想卸下拖垮財政的責任。現金可能被存起來、買進口的東西、出國旅遊或者拿來買股票，無法照顧國內的弱勢產業。現金人人愛，但刺激經濟的功效絕對比不上振興券。

首先，振興券有使用期限，不找零錢、限定消費項目及管道，因此有集中消費、刺激經濟的效果。第一次發行振興券，因為必須用一千元換三千元，每個人都想撈回本。這個心態保證拿到的人，一定會把它用完；第二次發行時，輿論壓力出現，認為用一千元換五千元多此一舉。對多數人而言等於是不勞而獲，取得成本為零，真的就有人因此忘記使用。藝FUN券、動滋券、客庄券與農遊券的情況更糟糕，不少過期仍然沒有使用，徒然浪費政府振興經濟的美意。同理，如果發現金的話，有些人可能直接存起來，根本不消費。

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振興券要真正發揮三倍效益，必須使用三次之後才能兌換現金。發行一千億的振興券，使用三次之後才能夠兌現，等於有三千億的效果。為了方便追蹤及註記使用次數，需要全面數位化，正好順勢推廣數位金融及行動支付。現在手機使用很普遍，應該不難辦到。少數沒有手機的人，可能要另外設法克服。

消費者購物之後註記消費一次。攤商、店家收到之後，用來購買原料、食材之後再註記一次。終端第三次之後的店家就可以向政府請款。因為要周轉三次才能夠請領現金，等於有三倍的刺激效果，功效遠遠超過發現金。而且有兌換期限，拿到的消費者或廠商會盡速使用，短時間之內就能夠立竿見影，看到刺激經濟的效果，也沒有發現金可能造成通貨膨脹的風險，一舉數得。

消費者使用振興券買早餐，早餐店再用來買雞蛋及其他食材，雞農則用來買飼料及生產設備。從下游的零售店家到上游原物料供應商都受益，更廣泛照顧社會各個層面。如果發現金的話，真正在國內消費的可能不到一半。民意代表背負選票壓力，誤以為現金最能夠收買選民的心。其實對全民最有利的還是振興券，而且是多次消費才能夠兌換現金的振興券。

（作者是高科大金融系教授）

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