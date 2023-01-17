自由廣場》統一後國軍變共軍 下場更慘

◎ 高泉益

馬前總統的「首戰即終戰」論開始後，藍營就不斷以戰爭殘酷為由，恐嚇台灣人不要支持民進黨，要改投國民黨，才不會走進戰場。最近更藉美國軍方的兵推結論，加強他們反戰的力證，暗示「附合統一」就不會打戰。

這些人把和平看成像空氣一樣，以為輕易可得，或許藉上桌談判就能達成和平，甚或是舉雙手投降就可過著太平生活。殊不知和平自由和民主，都是經過無數人犧牲寶貴青春和生命，為我們掙來的。如果不善加維護，也會輕易失去。

請繼續往下閱讀...

眼前的兵凶戰危，的確是台灣人最艱難的時刻，小國被包夾的局限，身不由己。我們能有什麼選擇？首先，我們必須先瞭解自己的處境，包括內在與外在的條件之後，才能夠作最理性的抉擇。而唯一無法改變或商量餘地的，就是台灣的地緣關係，光是這一點就已決定我們的命運，別無選擇。

台灣海峽國際水域的性質。這一點意謂著台灣不只是台灣的台灣，而是世界的台灣。認清了這一點，其他都已是次要的了。也就是，任何決定只要違反此一屬性，都不會成立，其中特別是跟中國統一。換言之，台灣的選項首先必須排除統一後，其他才是選項。

話說回來，主張統一才不會戰争的人，他們忽略了中共志不在台灣，而是争世界霸權，最終必會跟美國一戰。屆時，台灣的國軍就會變成共軍，在中美大戰時當第一線砲灰。不但逃避不了戰爭，而且下場更加慘烈。

戰爭是殘酷的，生靈塗炭，家破人亡，更不用說畢生的努力成就付之一炬。如何避戰是事後的挽救所無法比擬。但那絕非統一，而是建立強大的防衛武力，以及選擇跟自由民主陣營的友好國家結盟，而是讓中國不敢輕啟戰端。

（作者是台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法