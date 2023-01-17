自由廣場》賴清德主席時代，展現「太陽」新氣象

◎ 林逸民

民進黨主席十五日補選，賴清德副總統以九九．六五％得票率當選，在這個艱難的時局，擔當率領民進黨與本土力量重新出發的重責大任，本土選民引頸期盼，希望新人新政下能帶來新氣象，讓民進黨重回軌道，再現二○一八年敗選後反彈獲勝的前例。

當選後到實際交接，尚有一小段時間，不過，從參選黨主席期間「向黨員報告」，可大體看出賴清德副總統的領導觀念，也就是重拾蔡英文總統二○一六年達成民進黨重回執政時所強調的「謙卑、謙卑、再謙卑」。「向黨員報告」的本身，就是由下而上的傾聽基層民意，重新強調「民主」這個民進黨的基本價值。

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「向黨員報告」回到賴副總統於政壇建立名聲的台南時，針對台南二○二二選前選後發生許多紛擾，賴清德率領台南市長黃偉哲等黨政要職一同向選民鞠躬道歉，對於民進黨執政卻未能解決地方黑金問題，代表全黨深自反省，但是，賴副總統也以通俗的台灣俚語強調：台南民進黨政治人物「尻川（屁股）有幾根毛」人民都一清二楚，實際上哪有能耐成為黑金？

這樣的表白，可以看出賴清德重整民進黨步調的基本態度，那就是，面對第一線人民反應的問題，身為執政黨，深自檢討，接受批評並反省，表達出民主、謙卑，讓人民重拾民進黨會解決問題，率領人民進步的信心。但另一方面，對於不符合事實的臆測與抹黑，可能為「認知作戰」的部分，則堅定地捍衛黨的清白。

中國的確無時不刻見縫插針，試圖用各種方式詆毀本土政權，面對認知作戰，首要是國安情報檢調單位要全面動員，將匪資、匪諜一網打盡，但是，一般人民若不小心受到影響，則需堅定溫柔的說明，不能將台灣自己的人民當成敵人。

全球疫情、俄烏戰爭下全球通膨之中，許多底層人民生活以及中小企業受到相當的打擊，但普通人民並不了解國際局勢，當他們發出不平之鳴，若強硬反駁，說是受到「認知作戰」才會批評政府，其結果就是徹底激怒選民，這也是去年民進黨的敗因之一。

伊索寓言「北風與太陽」，北風的手段總是會失敗，只有太陽的溫暖才能成功，過去民進黨為了對抗認知作戰，一度走上北風的路線，受到選民的教訓，欣見賴清德黨主席時代，以謙卑的心、民主的精神，率領民主進步黨邁步向前，散發「太陽」般的新氣象，也相信必能贏回民心，再續執政。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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