本週日（十五日）是已故李登輝總統百年誕辰，李登輝基金會董事長李安妮受訪表示，期盼早日成立李登輝紀念圖書館，建立一套「台灣學」，並傳承李登輝哲學及民主化理念。李登輝是第一位人民直選的總統，兼具知識份子、哲學家、政治家特質，為台灣百年僅見的政治領袖、最受推崇的普選總統。他百歲生日之際，面對內外紛至沓來的挑戰，台灣社會最需感念並讚賞其卓越領導。

整體來說，李登輝有破有立，既破除黨國統治，也立下台灣史上首見的民主體制，是公認的「民主先生」。他大開大闔，開啟政治社會「寧靜革命」，並以「戒急用忍」避免政經向中國傾斜，是「台灣先生」。他有知識份子的高度與見識，也以淺白的言語說服社會，群眾魅力十足。他雄才大略，高瞻遠矚，眼光宏大，是民主體制的創建者，領導台灣從專制統治步向繁榮、自由和開放，為舉世典範。

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阿輝伯帶領台灣邁向「寧靜革命」，推動憲政改革，廢止臨時條款，終結萬年國會，實現總統直選，落實台灣主體路線，倡議「兩國論」的中國政策，實施「戒急用忍」保住了高科技、鋼鐵、石化等主力產業及經濟命脈。由於他的卓越領導，台灣挺立於中國文攻武嚇和兩次飛彈危機，安然度過亞洲金融風暴，有效因應九二一大地震與重建，並建立台灣社會普遍受惠、舉世稱讚的全民健保制度。此外，台灣參與世界貿易組織（WTO）、亞太經合會（APEC）兩大國際組織，主要都在他任內推動或實現。

李登輝的最大貢獻，是把台灣從黨國主控的少數統治，轉變成政黨輪替的多數統治，讓民主自由成為台灣可落實的普遍價值。他從文化、歷史、教育推展本土化，喚起人們認識並認同台灣這塊土地，進而產生以美麗之島為主體的意識。他深入且領導來自中國的國民黨，力圖使它在台灣落地生根，擺脫與中國糾纏不清的內戰情結。

捨少數統治而實現多數民主，終結外來政權，讓他深受人民愛戴，也招致眷戀少數統治的徒眾對他仇視不已。他推倡落實本土化及主體性，讓更多台灣人認清「我們是誰」，造就台灣意識和年輕人的「天然台」。他提出「台灣的主張」，強調台灣與中國不屬「同一國」，「台灣是台灣」，中國因此視他如寇讎，也使抗拒潮流的國民黨在質變為「台灣國民黨」之前，難以成就政治大局。各方對李登輝評斷的愛恨情仇，大致因此而來。

美國《時代雜誌》稱李登輝「民主先生」；《紐約時報》在〈訃告〉禮讚他，領導台灣從一個專制統治島嶼，變成亞洲最繁榮的民主政體之一。日本前首相森喜朗說，李登輝闡發武士道等日本精神價值，讓日本人擺脫戰後的自虐情緒，恢復自信。安倍晉三以「痛惜之極」表達心情，他所推動的日本「邁向美麗之國」，與李登輝要把台灣建設為正常國家，理念相通，深受其啟發。東京都知事小池百合子強調與李登輝互動，學到了領導力。

阿輝伯成就豐功偉業，領導力是關鍵要素。他提出《最高領導者的條件》：國家命運繫於領導者的素質及能力，要有堅定的民主改革信念和決心，加上卓越領導力；領導者須有異乎常人的氣概和自信，多讀書是必要條件。多讀書使領導者有了哲學反省，建構人格視野高度，謙卑誠實，體認「我不代表權力」，免於濫權腐敗。

在台灣，總統做得好不好，從其國安團隊組成，即可見微知著。李登輝的國安團隊公認最堅強，甚至延攬前共產黨員入列，因為他深知共產中國是台灣生存最大挑戰，延請能人高手組成國安團隊是總統首要工作。同時，領導者要有強烈決心、堅定意志及決斷力，危急存亡之際尤須「內心平靜」，並講求行動準則：言語誠懇，不講別人聽不懂的話，避免官腔官調。同時，要從常識常理出發看待事物；「戒急用忍」認定經貿大膽西進敵對中國，有如雞蛋集中一籃，政經社會產業必受「磁吸」而後患無窮；如今看來，誠為先見之明。

李登輝百年，官方顯然不像對蔣經國那般重視，當年蔣經國百歲冥誕，總統府有中樞紀念典禮，相關特展、座談、音樂會、紀念酒、硬幣、郵票…不一而足；反而是日本台灣交流協會日前發文紀念他，台北日本人學校也把李登輝人生故事列入教材，讓學生認識這位台灣政治家。李登輝之後，台灣尚未出現如他的卓越總統，面對今後紛至沓來的內外挑戰，台灣需要不耍威權手段而能帶領國家面對考驗的總統，台灣亟需第二個李登輝。

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