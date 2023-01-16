自由廣場》用超徵稅收鼓勵生育

◎ 魏美玲

蔡總統將義務役恢復為一年役期，並強調備戰才能避戰，讓人連想到：烏克蘭總統澤倫斯基所說，最感動人的一句話：烏克蘭從未、也不會要求美國士兵代替我們在我們的土地上作戰，我向你保證，烏克蘭士兵有能力獨自駕駛美國的坦克和飛機。誠所謂「自已的國家自已救」！

但是台灣的生育率低迷，根據國發會推估，到了二○三五年台灣將成為全球總生育率最低的國家。又二○二二全年新生兒數僅有十三萬八千九百萬人，再創新低紀錄，總生育率小於一。少子化問題將使我國面臨兵力可能大幅減少的困境，當然是國安問題，絕非危言聳聽，政府必須傾國家資源鼓勵生育。

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二○二二年稅收較預算數超徵四九五○億元，中央政府可以運用的有三八二四億元，這其中的一八二四億準備預留四百多億，以應付不時之需，其餘一千四百億將讓全民共享經濟成果，預計年後全民可領六千元小紅包。筆者建議，將預留的四百多億再提撥至少一半，加碼用於鼓勵生育及育兒津貼。

人民是國家的主體，人口的數量、結構，攸關國家之盛衰。相較於花錢放煙火，鼓勵生育專案是長期花錢，必須由中央主動且盡快加碼，因為生育、成長都需要時間，不是今天加碼明天就可看到成效。雖然績效不可能展現在任內，但卻是極富意義且影響深遠，因為稅收的效益可代代相傳。

（作者曾任職IT產業，台北市民）

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