自由廣場》33萬戶停水的懸疑

◎ 張炎銘

桃園龍潭三坑抽水站送往平鎮淨水場的原水幹管，一月七日破裂，水淹路面、民宅，還讓南桃園逾卅三萬用戶停水，至一月九日才搶修完成。一月十四日，桃園中壢又有水管爆管，逾二千三百戶因此停水。讓我想起南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路，也曾於二○○四年五月及二○○五年七月，兩度在埋管的南化區台三線公路爆裂，掀翻路面，雖沒人員死傷，但已有公共安全疑慮，並引發當地居民抱怨及抗議。

自來水是從水庫或河流、鑿井抽取原水，輸送至淨水場後，再透過自來水管網送至每一家庭。管線密密麻麻，管徑大大小小，管材各式各樣，管理好，漏水率低，減輕水源開發壓力；管理不良則漏水量大，甚至爆管，造成大範圍停水，甚至影響公安。

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會爆管當然是管材抵不住水壓力所致，但若因此就牽拖地震、管材老舊，可能太簡化問題。南化爆管事件經過管材改善，並加設三座減壓站後，才徹底解決問題。而三坑抽水站原是由石門大圳取水，管材是二○○四年埋設鋼管，但因石門大圳施工，現在切換為分層取水工取水，是否因壓力變化不同，而造成南桃園破管？原因要釐清，否則難保短期內不會再破管。

而本來只是原水停水，各淨水場都還有庫存清水，應不至於卅三萬用戶停水超過一天，為何平鎮場就隨之掛掉而不能供水？個人思之不得其解，顯然水公司在這方面應變還待加強。

自來水管線埋藏地下，是否破裂，通常僅能由水壓力變化偵知，有時水流掀翻路面，湧出自來水後，經由民眾通報，水公司才來修復。希望水公司能加強這方面科技研發，提早偵知管線漏水，避免破損擴大，也能保護珍貴水資源。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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