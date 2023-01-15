自由廣場》接力送年菜有感

◎ 蔡田

「基金會募集年菜要送給獨居老人，你可以開車幫忙分送嗎？」接到好友來電徵詢，義不容辭一口應允。

周末的清晨，偕同家人開車到總部領取物資，雖然是一大早，但位在二樓的總部，早已人聲鼎沸，而且絕大部分都是年輕人，三五人編成一小組，每組成員各自分工。領過文件資料，清點過物資後，就各自分頭去發送，最大的共同點是，每個人的臉上都泛著歡喜的表情！

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除了送年菜和物資外，藉著短暫晤談的時間，總是盡可能傳遞關懷與問候，多數的長輩都很客氣，當我問「有什麼不便、需要幫忙的地方？」他們多表達相當感謝協會的幫助和關心，也很滿意現在的生活。

當然，也有少數長輩會發發牢騷，覺得自己老了，沒人可依靠，身體也不行了，這裡痛那裏疼的，恐怕將不久於人世等等。我和太太總是苦口婆心的勸說，並遞上協會的專線電話，想找人聊聊，或需要任何的幫忙時，都可以隨時打電話求援，直到對方展露笑顏，我們方才告辭，趕往下一個關懷對象。就這樣尋尋覓覓、穿街走巷的來來往往，半天的時間，總共完成十一個獨居長輩的探訪。雖然有點累，有點趕，但想到「助人為快樂之本」，心中深感欣慰。

親身經歷過「年終送暖」，深刻感受到關懷獨居老人，送年菜給低收入長輩，是一場愛的接力賽，因為琳瑯滿目的物資是來自社會各企業、各公司或各慈善團體的捐獻，而且各組未能及時完成的關懷對象，就由次一組或其他人接手完成，直到完成所有規劃中的關懷對象為止。這種「共好」、「玉成」的感覺，真的很不錯，自己有機會參與，深感幸運與榮耀。

再過一個禮拜就要過年了，許多社福團體都在為弱勢族群勸募物資，呼籲行有餘力的讀者們共襄盛舉，並享受這種「共好」、「玉成」的美好經驗！

（作者為國小退休教師，台北市民）

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