自由廣場》（青年時評）期待賴清德的霹靂手段

◎ 陳建志

民主進步黨第十七屆黨主席補選十五日投票，同額競選之下，副總統賴清德十八日就任主席應無懸念。有人期待賴清德該如何扭轉民進黨九合一敗選以來的陰霾，贏得二○二四的勝選，但個人以為有理念的政黨重點從不只有勝選，而是如何貫徹理念，獲得民眾的支持。

勝選不過是，追求卓越成功自然跟著來的自然結果。本月十四日，政治職人劇《國際橋牌社》導演及製作人汪怡昕，轉發一篇據傳由民進黨資深幕僚撰寫的檢討文，內文以「這是民進黨黨員的入黨誓詞」為開頭，問道「時至今日，還有多少人能回頭省思，現在的自己，是否本於初衷、不棄理想」？

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撰文的同時，賴清德正在台南參加壓軸的「向黨員報告」政見會。二○一四年賴清德抵制李全教案震撼全國，那次讓民眾知道，民進黨裡有就算賴清德位居市長高位，仍保有對理想的堅持，不願屈服於黑金政治，不是傳統很會喬、很會妥協的政客。

坦白說，不管任何職業，堅持理想都不容易，有選票壓力、複雜至極的政治界尤其困難。記得在《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》書中，賴清德受訪時坦言，「李全教賄選的事實很明確，但我老實說，如果不是我抵制不進議會，李全教議員當選和議長賄選恐怕都會判無罪，因為所有議員都改口供，他們跟檢察官講的筆錄，到了法庭都改，因為背後黑與金的壓力太大了。」

黑與金的個別力量就很大，黑金合體力量更大！不過繼續放任黑金團體、人物囂張氣焰存在，對台灣的傷害更大，其中多少的特權以降的獨佔生意，大量的不法利益流入少數人口袋，忽略多少民進黨支持者，在後疫情時代被生活、生存壓力的無情輾壓。若民進黨過去所自豪、保證的理念越來越遠，難以期待民眾有支持的動力。

賴清德擔任行政院長時，曾提過三大施政主軸，安居樂業、生生不息、均衡台灣。但只要黑金政治不受到壓制，繼續在黨內、社會上存在，以上三項目標皆無法達成。選前總統蔡英文召開終結黑金贏回正義記者會。嘴上講剷除黑金，地方提名卻是爭議人物或其子女。政二代不說，還有政黑二代，真的不能怪支持者對民進黨失望。

期盼二○二三年的賴清德主席，不忘初衷。如前述書中所說「懷菩薩心腸，行霹靂手段」，用行動帶來希望，先掃除黨內的黑金勢力，再贏得二○二四總統大選，清除不分藍綠的特權集團。

（作者為青年媒體工作者，法律碩士）

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