自由廣場》林金貴案之「目擊者」省思

◎ 吳景欽

因涉槍殺計程車司機的林金貴，被判無期徒刑於入獄服刑九年，經再審的無罪、無期徒刑、無罪後，終由最高法院駁回檢方上訴而確定。只是此案中，並無在計程車內，找到可與被告相連結的任何跡證，亦有堅實的不在場證明，為何屢屢被判有罪，關鍵就在目擊者的指認，自有檢討此等程序之必要。

於現今，雖講求科學辦案，但於現實面，並非任何刑事案件，都能在現場找到物證，故目擊者的陳述與指認，仍是證明被告同一性的重要依據。惟刑事訴訟法，並無對此的相關規定，僅依賴法務部與警政署所頒佈的作業要點為依歸，既違反程序法定原則，亦欠缺客觀基準，致易使指認受到偵訊者的不當誘導。如以常見的照片指認來說，即便非以單一而是以數張相片供目擊者指認，但若其中，有看似遭手拷或蓄鬍、蓄長髮者，就算警察不為口頭暗示，仍在實質上會達到不當誘導的相同結果。

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更值注意的是，在無人能預知犯罪發生，故對於突發事件，基於人的感官能力之侷限及恐懼性，恐只會聚焦於特定範圍，如持槍，致不可能全面認知行為人的整體外觀，就必出現記憶與陳述的片段與模糊性。尤其在林金貴案中，目擊者是在案發五個月後，才來進行指認，其記憶力必然會隨時間而逐漸減弱。故於此時，警察本應更為審慎，卻在目擊者難以確定下，直接明示名字及照片，並於筆錄記載確認無誤。如此充滿誘導與瑕疵的指認，卻被再審前歷次判決所認可，並以之為有罪之鐵證，實讓人難以想像。雖再審法院，在基於無罪推定與罪疑惟輕，致以無罪為終，卻已造成無可挽回的悲劇。

也因此，在林金貴洗刷冤情之後，對偵查實務常見的指認程序，就應在刑事訴訟法中明文，以能在真實發現與人權保障間取得平衡。而在法律未修正前，司法者自不能再將目擊證詞與指認當成是無可動搖的證據。

（作者為真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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