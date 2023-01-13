自由廣場》不是寬容而是軟弱

◎ 李道真

民進黨立委高嘉瑜日前批評稅收超徵並非政績而是行政失靈，迫使行政院長蘇貞昌回應表示，這是錯誤、扭曲的評論，之所以出現實徵數比預算數多，主要是去年的經濟成長表現出色、超乎預期。民進黨內對高不滿者眾，更有人要求黨紀處分。高的反應居然只表示「吾日三省吾身」，一副你能奈我何的態勢。

事實上，這不是高笫一次令綠營人士痛心疾首的言行。高在這次市長選舉時，擔任陳時中的競選副主委兼分區總督導，但在出席陳參選記者會時，主持人才剛念完她名字，她待不到十秒就先離開。高事後澄清是為了趕去參加一場在宜蘭的公祭。但筆者要問，妳有重責在身，仍老遠跑去致祭，哀家會責怪妳稍遲到嗎？不只如此，上屆市長選舉時，高嘉瑜站同黨參選人姚文智後面翻白眼，就曾在黨內被罵翻。

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近日傳出有綠委提案對高嘉瑜黨紀處分，但立院民進黨團總召柯建銘卻表示「不能未審先判」。更離譜的是，針對高的言論，民進黨立委何志偉公開表示「民進黨不是一言堂，一個黨需要各種人與不同的意見集結」。筆者只想忠告何立偉，高的言行並不是對黨有不同意見，而是對黨攻訐謾駡。

民進黨中央政府執政接近尾聲，過去七年確有值得稱讚的事蹟，但針對退役將官去中國「聽訓」，恐龍法官「為所欲為」，民進黨政府的反應卻是「瞻前顧後，不知所措」。一言以蔽之，就是「軟弱」。這種特質完全表現在對高嘉瑜倒行逆施的處置。筆者強調，這和「寬容」是兩碼子事，兩者不能相提並論。

筆者殷切期待賴清德繼任主席後，建立嚴明黨紀，並大刀闊斧，內除黨賊，外立黨威，則二○二四年政權的延續或許尚可期待。

（作者為成大醫院外科特聘教授）

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