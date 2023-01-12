自由廣場》共諜案輕判，法官你心安？

◎ 紀安秀

司法院長許宗力十一日參加司法節活動時致詞表示，中共持續軍演擾台，但國人似乎已經麻痺，不以為意，如「溫水煮青蛙」，令人憂心；他呼籲全民應有危機意識。法務部長蔡清祥呼應許院長並表示，司法人員要認識國安案件的特殊性與潛在危害性，不能當做一般刑案處理。兩位司法界大家長語重心長的呼籲，值得國人，尤其檢調、法院等司法案件偵查或審判人員省思。

以涉及共諜的國安案件為例，常嚴重損害國家、社會與人民安全（尤其是軍人的安全），當然不能以洩密或竊盜等一般刑案看待、偵審。而是在確保法律程序正義及獨立審判的精神下，司法官應該綜合考量行為人犯罪動機、獲取利益及對於國家安全、自由民主社會所造成的傷害。因為這涉及全體國民的安全感，甚至國家認同感，因此絕不能當不知變通的「法匠」，讓人民對於司法失望。

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日前臺北地院審理錢姓空軍少將、魏姓陸軍中校，遭香港商人謝錫璋吸收為共諜，在台發展組織，雖然事證明確，卻因兩人認罪，法院於判處有期徒刑時，並宣告兩人緩刑四年或五年，僅須向公庫支付三十萬元及六十萬元，遭外界批評是縱容、「輕判」。筆者認為，本案法官的量刑或許沒有逾越法律條文規範，但如果這樣的案件可以交由國民法官審理，判決結果會一樣嗎？是許院長、蔡部長比較貼近人民意見，還是該案主審法官？答案不言而喻。

（作者為家庭主婦，台北市民）

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