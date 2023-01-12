自由廣場》從馬毛島基地談日台軍機聯訓

◎ 張延廷

日本防衛省準備在南九州興建航空自衛隊「馬毛島基地」，其實十一年前野田內閣把釣魚台列嶼收歸國有時，就已推動此計畫。由於原駐日美軍在鄰近神奈川縣橫須賀港的厚木基地受到都市擴張影響，軍機起降的風險讓日本民眾產生反感，復以近年美軍在西太平洋地區改變戰略部署，才使日本這幾任內閣在「美日同盟」壓力下闢建鄰近離島轉為軍事用途。

馬毛島位於日本九州南側，是日本第二大無人島，早年因島上無河川不適合農業發展，因此居民逐漸移出。二○二一年日美兩國政府選定該島作為海、空軍機共同起降訓練的備降場。馬毛島距中國大陸海岸線僅八百公里，距上海市九百公里，F-35戰機僅需一小時即能從該島飛至中國東部沿海地區，美日亟待闢建的戰略企圖可想而知。

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近年來美國在東北亞盟國及其本身駐防在海外的F-35系列第五代戰鬥機已完成戰備，美日在該機初始部署階段都察覺到與原本估計的差距，特別是F-35戰機作戰半徑和附屬的Link-16情資傳遞設備性能，都大幅超越舊系統，因此極力尋找適合此型戰機的演訓場地。

去年在日本舉行的美日聯合空中聯訓時，日本航空自衛隊（空自）的F-35A未能完成預定設想的模擬低空「匿蹤穿越」戰術，讓防衛省甚感憂心，假想一旦中、俄的匿蹤戰鬥機對日本列島發動匿蹤突襲，將會損及駐日美軍基地的安全，因此加大離島軍事化、增加武器軍備的儲存庫房。日本去年公布的「防衛白皮書」也提到馬毛島的，甚至海基反彈道飛彈的設置，對日本列島安全的關聯性。

近年日本為配合美日同盟所推動外軍的聯訓有增無減，從七年前首次邀請英國空軍颱風戰機訪問，陸續還有澳洲和德國等域外國家的主戰機隊參與。日本也邀請印度空軍派出Su-30MKI分隊訪日進行聯訓，竟發現本土軍事設施不足的狀況，亦煽起日本獨有的危機感。加上中共軍力擴張、北韓頻射飛彈，正巧予日本內閣說服國民增加軍事預算的理由，以便提升圍堵中國的力道。

日本政要每在對外發表安全論述時，都不忘將「台海有事」當成流行台詞，但若「日本有事」，是否也需要台灣這個鄰居挺身而出？如果日本真正重視台海和日本西南離島海域的安全，就應比照對待其他盟國的模式，邀請中華民國三軍派員共同聯演，包括馬毛島建成後也主動邀請我國派機參演，共同增加台美日在西太平洋的安全係數及台海情勢穩定。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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