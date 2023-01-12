社論》民主國家共識 維持台灣獨立現狀

我國邦交國巴拉圭，四月將舉行總統大選。執政黨候選人潘尼亞表明，會維持與台灣邦交。在野黨候選人艾里格里唱反調，主張與台灣斷交，轉向中國。一年多前，尼加拉瓜，也是政黨輪替之後走上這條路。宏都拉斯，去年初新任總統卡蕬楚表示，將與台灣維持邦交，背後顯然有美國因素，因為美國希望宏、台邦交不變。二○一九，索羅門由台轉中，去年四月，中國與索羅門群島簽署安全合作協議，中國挺進第二島鏈，引起印太民主國家關切。最近，美國政府正在推進重開美國駐索羅門大使館的計畫。而尼加拉瓜由台轉中後，去年二月俄羅斯入侵烏克蘭，奧蒂嘉總統力挺普廷「自衛」。

這些脈絡顯示，那些國家在台灣、中國之間的取捨，不能簡單解釋為台灣的外交成敗，背後還有更大的地緣政治選擇。只不過，這個問題凸顯出，台灣本身的國家不正常部位。我們的邦交國，承認的是中華民國台灣─兩千三百萬人組成的這個國家。然而，也還沒有到達對台灣國家承認的地步。如果是國家承認，即使與台灣斷交，也不能否認台灣是個國家。如果只是政府承認，那就無所謂斷交的問題，而是在ROC、PRC兩個政府選擇其一。

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台灣所剩的邦交國，並不是國際上的主要國家，一旦轉而承認PRC政府，可能對北京的利用價值就不復存在了，也可能資源、戰略等價值被中國壓榨。巴拉圭在野黨候選人艾里格里主張，巴拉圭的畜產及糧食業遭受重創，未因與台灣關係獲得回報，與中國發展關係有助於大豆、牛肉外銷。這種一廂情願，可能只有慶祝行情，很快就會遭受冷落，因為中國基於總體外交關係，還要從別的國家進口相關產品，更何況，棄台轉中結案之後，北京的工作重點，又轉到台灣下一個邦交國。結果就是，但見新人笑，哪聞舊人哭。

中國、尼加拉瓜恢復外交關係，當時中國外交部長王毅稱：這個世界上還有那麼幾個國家仍和台灣保持著所謂邦交關係，這是因台灣當局大搞撒錢外交，不顧台灣民眾的福祉，也是由於美國不斷向這些國家施加各種各樣的壓力。中國自己大撒幣，卻反控我國，艾里格里不啻為台灣洗刷冤屈，他指出未從台灣獲得回報，寄望從中國獲得利益。北京不但罵人罵自己，而且，大撒幣、一帶一路，實則從對方撈取更大的經濟、戰略利益，並令對方掉入無法自拔的債務陷阱。這叫做損人利己，而台灣總是幫助別人。

最近幾年，台灣的外交局面，出現明顯變化。傳統的朋友，政府仍在中國挖牆腳之際努力維持。來自歐洲的新朋友，則反映了全球地緣政治的演變。捷克、斯洛伐克、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等，小型國家開始轉變風向，公開與台灣官方往來，新的關係模式既有道義、也有利益，基礎建立在共同價值、互利互惠之上。隨之而來的，是德、法、英、歐盟等與台灣積極交往。而台灣傳統邦交國的被挖風險，以及歐洲有意義外交的展開，背後的同一因素，都是中國戰狼外交所致。台灣維持現狀，北京武嚇反「台獨」，越反台灣越堅持獨立自主。可以說，以前，民主國家擔憂「台獨」製造麻煩，如今，在中國威脅國際秩序下，唯恐台灣獨立現狀被武力片面改變，反成民主國家共識！

本週來台的德國議員訪問團指出，德國國會議員來到台灣，是要對全世界說，民主國家緊密地站在一起。駐德代表謝志偉日前也提到，德國即將公布的「對中策略」，根據他看到的版本指出：中國在改變自己，我們與其交往的態度同樣也必須跟著改變；中國共產黨對內的專制威權統治也同樣呈現在中國的對外政策；由於處理領土爭端的粗暴作法及不斷嘗試擴張影響力，中國和其鄰國的關係持續惡化。德中經貿關係密切，還出現如此轉變，可謂一葉知秋。而北約組織前秘書長拉斯穆森上週訪台時指出：一些歐洲人不應天真地想保持所謂中立，民主與威權陣營之間「必須選邊站」。其實，地緣政治板塊挪移，全球地緣、軍事、經貿改觀，這也是我國邦交國的必選題。同樣地，不變應萬變，這樣的行動準則，恐怕無法適應新時代的挑戰了。台灣更需要「新思維」與「新作為」，在風起雲湧的時代乘風破浪。

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