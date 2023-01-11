自由廣場》為我們的兒童搶救宜蘭童玩節

◎ 周家安

一九九六年開辦的「宜蘭國際童玩藝術節」，曾被譽為地方政府辦理節慶活動的模範生。迄至去年為止，已舉辦廿一屆，是以人類未來的希望—兒童為主角，以兒童共同的語言—童玩為媒介，以各國民俗藝術為訴求，以國際文化交流為目標，「表演、展覽、遊戲、交流」則是活動四大主軸。

創辦人游錫堃縣長曾宣示宜蘭縣要成為「兒童的夢土」，接棒的劉守成縣長更強調「打破國界，在這塊土地促成一座小小的地球村」。所以童玩節和遊樂場最大的區別是「無所不在的互動和交流」，演出團隊與工作人員、觀眾、地方居民、學校及社團與各國團隊間，建立起四海一家的國際情誼，這是童玩節最珍貴的無形資產。

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經過多年苦心經營，童玩節在二○一○年獲得聯合國教科文組織的夥伴「國際民俗藝術節協會（CIOFF）」，認證為亞洲第一個兒童藝術節。每年夏天，世界各國非職業性的青少年民俗藝術表演團隊都像候鳥般出現在宜蘭街頭，截至二○一九年，累計已達九十八國、三八三團。

當年童玩節一炮而紅，以致各縣市紛紛舉辦各種的文化節慶活動，從而瓜分旅遊市場，遂使原本自負盈虧的童玩節，入園人數與門票收入漸往下坡，出現財務危機，加上現今林姿妙縣長對於童玩節的核心價值，以及「文化多元，學習交流，四海一家，親子同樂」的獨有特色，既不了解、也不在乎，讓童玩節掛羊頭賣狗肉、轉型為只求票房的成人秀和遊樂場。上網檢視去年所辦的童玩節內容，是以國內外成人職業團隊（含辣妹）的商業表演為號召，再塞進電玩遊樂設施，甚至還妄想在會場內噴射水舞台舉辦「夏日女神酷炫超跑」活動，找辣妹推銷超跑汽車，完全喪失了童玩節的純真本質。

宜蘭童玩節是我國唯一大型的陪伴兒童成長的文化藝術活動，是最珍貴的文化資產。在台灣面對國際外交困境，童玩節能打開國民外交的活路下，值此開始籌辦今年童玩節的關鍵時刻，凡我家長以及縣議會、文化部、外交部，都應積極關切縣府的籌畫方向，如果縣府執意拋棄童玩節的創辦初衷，變為成人秀、遊樂場，相信童玩節遲早會被CIOFF除名！

（作者為退休教師，宜蘭縣民）

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