自由廣場》遏制共諜案 關鍵在司法官的國安意識

◎ 趙萃文

近來接連發生多起重大共諜案，立委提議要求國防部爭取恢復非戰時軍事審判。對此，國防部長去年在立法院備詢時即表贊成，認為只要依照程序，軍事審判當不致造成濫用，司法院亦表示若有提案會正式討論。

由於兩岸情勢空前緊繃，間諜案又關係國家最核心利益，就刑責而言，陸海空軍刑法、情報工作法及國家機密保護法均有相關規範，以往共諜案大抵先考量是否構成上述各法的罪責，若均無法適用時，始以國家安全法相繩，執行上尚無窒礙，但有問題者即大陸籍人士來台從事吸收、運用等活動，在適用國安法發展組織罪時，其既、未遂常難以區分，目前皆盡量尋求法院以既遂認定之。

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針對共諜刑責問題，民國一○八年即因鎮小江案而修正國安法應處的適例。該次修法因司法實務就共諜處刑過輕，導致雙方判決刑度落差，換囚難以遂行，因此藉由提高刑度作為調控。按發展組織罪原本為「五年以下」有期徒刑，構成要件持較為寬鬆見解，惟該次修法逕將刑度調高為「七年以上」，造成級距上與其他特別刑法有所扞格，不符罪責原則，觀諸王炳忠等人涉犯發展組織罪為例，一、二審法官均認為：應以對國家安全與社會安定造成「明顯且立即」危險時，方可處罰；其中，是否係因法定刑過高，法官乃有「本罪限制人民結社與言論自由，解釋上應基於合憲之目的性限縮之考量」，反而不易成罪。

一、二審法官的判決，指出依相關事證難以認定王炳忠等人對國安造成「明顯且立即的具體危險」，難以用國安法相繩，但發展組織本係漸次滲透布建之行為，雖無「立即危險性」，但是否有「長期威脅性」？有學者認應從「反滲透」或「護民主」角度出發，擴張其作用領域，才能以司法武器有效嚇阻威權國家從各方面侵入、摧毀民主法治。因此基於內亂罪規範手段的侷限性，讓國安法發展組織罪維持過往寬鬆見解，增列實害犯及加重結果犯態樣，並相應提高刑度，只有在情節嚴重時才律以重刑，讓輕重交錯，或不失為可行方案。

自洪仲丘命案後，軍法案件雖已全數移交普通法院審理，但實體法仍係陸海空軍刑法，不宜有「普通法院判刑就比較輕」迷思；惟自國安法一○八年修正提高刑責後，至目前為止尚無重判案例。因此真正關鍵在法官的國安思維，目前全球民主國家在審理有關銳實力滲透案件時，基於「民主防衛」概念，本不應過度「限縮」解釋發展組織或滲透竊密之構成要件，正因如此，在司法官養成過程中，自應強化其等對於國安與民主防衛的意識及信念。

身為現代軍人，最基本的信仰和價值，便是效忠國家，服膺憲法，守護自由民主，砥礪軍人武德，庶幾不負國人託付；一旦涉及共諜罪，便應盡法以懲，以儆效尤。

（作者是大學助理教授）

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