自由廣場》北韓高度挑釁 將促成美日韓軍事同盟

◎ 姚中原

近來北韓大規模試射新型飛彈，挑釁的不只是南韓，也影響到日本國家生存以及印太區域穩定。由於南韓和日本都是美國在亞太地區的重要軍事夥伴，而北韓堅持生產戰術核武器、發射彈道飛彈進入日本專屬經濟區外側、甚至以無人機入侵南韓，最後恐將促成「美日韓軍事同盟」的成立。

媒體報導，一月四日南韓國防部長李鐘燮、聯合參謀本部議長金承謙等軍方高層，向總統尹錫悅進行無人機事件的彙報，報告證實，去年十二月廿六日北韓派出五架無人機入侵南韓領空，其中一架更闖入總統府周圍半徑三‧七公里的禁航區；範圍內不只有總統府，也涵蓋首爾部分地區。此事已說明對南韓軍事威脅已到達嚴重程度。

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去年六月李鍾燮在新加坡「香格里拉對話」曾公開表示，為了實現朝鮮半島無核化，以及遏制北韓核武威脅，南韓將加強「韓美同盟」及「韓美日安全合作」，並將跨越朝鮮半島和東北亞範疇展開活動。透露出首爾政府將加強軍事防禦能力，並希望與日本進行和平對話。

過去由於歷史問題和獨島主權爭議，使得「韓日」兩國一直存有極大的矛盾難以彌合。但去年二月俄烏戰爭爆發後，國際情勢有了變化，加上尹錫悅上任後，多次公開表達願與日本緩和關係，以及美國居中協調下，韓美日三方終於再有安全合作機會。

去年九月底，南韓、美國海軍和日本海上自衛隊在日本海的公海舉行反潛聯合軍演。這是三國自二○一七年在濟州道以南的韓日「中間水域」進行首次反潛聯演後，時隔五年再次合作的大型軍演。另外，根據《韓民族日報》報導，韓、美、日於十月六日同時在該海域進行了反導演習，這也是三國首次連續兩週在朝鮮半島東部海域進行聯合軍演。

除了軍事合作外，韓美日三國也積極展開外交行動。去年十一月十三日藉出席柬埔寨「東亞高峰會」時機，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅舉行高峰會談。三國領袖會後發布聯合聲明，除重申維護台灣海峽和平穩定外，也強力譴責北韓頻繁射彈挑釁，並表示未來將就北韓核試動態，深化情報共享、飛彈預警等合作。

北韓核武威脅是全球安全議題。目前已擁有十多枚核彈的北韓，研判未來數年內將擁有近一百枚核子彈頭，可威脅全世界。近來美日韓三國加強安全合作，包括聯合軍演、領袖會談、情報交換等一系列舉措，未來更有走向「三國軍事同盟」的趨勢。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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