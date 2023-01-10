自由廣場》舊江山渾是新愁

◎ 王國論

這次的臺南市正副議長選舉，選前已是黑影幢幢傳言不斷，民進黨黨中央不可能裝聾作啞，但選後迄今，依南檢偵辦的進度，涉案情者已四人收押禁見，八人交保，尚有一人重裁中，顯見案情之嚴重，涉案關係人等根本目中無法，讓黨中央已毫無威信可言！

「黑金」染色正副議長選舉，在台灣早已不是新聞，如有人還天真地去檢舉，大概連檢調亦認為少見多怪，這早已形成台灣的選舉文化；是以類似事件，二○一四年同樣在台南市議會爆開，如果不是時任台南市市長的賴清德衝撞議會之舉，對抗黑金、拒入議會，堅持查辦，為此還被移送監察院、公懲會。

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巧的是，就在南市議會正副議長選舉弊病又爆之際，賴副總統於去年年底民進黨敗選，黨主席改選之時，這個爛攤子又必須由他來收拾；要是別的政治人物，儘管先前對於如何處理，已作原則性的宣示：「有證據該關就關」。但是否徹底查辦、根除，恐怕少有人相信，然而賴副絕可駕輕就熟，否則就是民進黨標準的向下沉淪，「民進黨國民黨化」了。

八年前，「賴神」的處理態度，就是冒著市長不幹，亦要檢調非得偵辦，否則拒入議會，大家可為他捏了一把冷汗，豈有市長拒入議會的大不諱？而此次，舉國百姓仍然全神關注，賴副定然有二○二四全台南市的票都不要，亦要辦到底的決心與態度。

案發地台南市，不正是賴副的舊江山？賴神去中央，馬上春風吹又生，長久的司法改革，斬草未除根，但丁神曲「地獄最熾熱的地方，是留給出現道德危機時，仍然袖手旁觀的人」，想必賴副一定銘記在心。

（作者是律師）

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