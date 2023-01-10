自由廣場》吳怡農證明本土價值仍受選民肯定

◎ 林逸民

台北市中山、北松山立委補選，吳怡農在風聲鶴唳氣氛中出戰傳統劣勢選區，選舉初期黨內還有路線紛爭，如林濁水所言「天時、地利、人和」全數不利，最終雖仍未勝選，但已創下選區得票率最佳紀錄。

比較最近三次該區立委選舉，吳怡農此次不僅得票率均較先前的人成長，中山區甚至首度獲勝。尤其選前大環境對民進黨相當不利，中央陷入超徵稅收如何利用爭議，地方則有台南、新竹不利消息，吳的表現難能可貴。

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吳怡農的佳績，代表本土價值選民仍然支持民進黨，並未氣餒崩潰，台灣人民的堅強團結，會扶持民進黨從二○二二年的失利，跌倒重新站起，走穩繼續向前行。

吳怡農的選舉方式也值得研究，選舉初期，他堅持反對黑道干政，即使得罪黨內要人，屢遭明示暗示威脅要斷絕基層組織，也在所不惜；他更堅持正面選舉，許多人認為太過理想化；吳怡農更是始終如一，堅持加強戰備，絲毫不懼國民黨的怯戰宣傳。

事實證明，吳怡農的路線正確，相信也是民進黨重回軌道的一個指標，展望二○二四，本土政權要延續，就要能有這樣堅持、堅強的力量，重新凝聚本土價值以及中間選民的認同。

吳怡農代表的戰備觀念證明，蔡英文總統意志堅定推動兵役恢復有效役期，為國家長遠生存考量而不是只顧眼前選票，這樣的政治家風範，並不會造成選票流失，只會得到更多支持。

少數政治人物迷信地方樁腳，與黑金漸漸妥協，甚至當作理所當然，選民透過支持吳怡農的特立獨行，提醒政黨要徹底與黑金劃清界線，並發揮當年賴清德副總統任台南市長時堅決不同流合汙的精神。

台灣政治自太陽花以後迷信網路選戰，網路言論又是語不驚人死不休才容易擴散，導致陷入口水惡戰，甚至攻擊相同立場只是有部分意見不同的人，雖然贏得了辯論，卻趕跑選票，輸了選舉。吳怡農的正面、理性、溫和選舉方式，證明「北風與太陽」之中，只有「太陽」才能重新找回大眾的信賴。

民進黨去年受挫後，很快吳怡農又能創下新高得票率，說明選民並非唾棄民進黨，只是希望點醒民進黨持續改革，民進黨也必須回應選民期待，給人民全新印象、重新出發。

行政院長捍衛政府政策，甚至與立法委員針鋒相對，本是忠誠的表現，但如今繼續「北風」風格自稱「太狠了」是否仍恰當？值得思考。執政黨不受選民肯定時，由總理也就是行政院長負起政治責任，是全球民主政治慣例，並非代表執政有何錯誤。民心求變，總統於人事上可更大膽揮灑，也是為本土政權奠定更好的未來。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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