社論》懲治共諜要行動果斷

開年之後，軍官變匪諜的案例接踵而至，一星期之內，軍政方面傳出兩件共諜案，凸顯我國在面對中國脅迫之際，國家安全出現重大危機，實不容輕忽懈怠，應速謀有效防堵之計。

先是元月三日一名空軍退役劉姓上校被控前往中國經商，遭對岸吸收後返國刺探軍機，有現役校級軍官六人涉嫌加入組織蒐集情資，事經高雄高分檢認定觸犯違反《國家機密保護法》等罪嫌，聲請法院羈押。兩天後，夏姓前海軍少將和羅姓前立委也涉嫌被中國吸收，協同統戰組織拉攏退役軍人，進行滲透活動。中國積極從過氣軍政人物下手，意在遂行認知作戰及心理戰，且吸收現役軍人為其所用，從事諜報、顛覆等活動，甚至出現「陣前起義」等乖張言行。

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上述案件必須警惕，不僅涉案人員包括退職軍政人物及現役軍人，還因從目前所知案情，這些人退職之後，在台海兩岸遊走，經商或進行各式各樣交流，因個人利慾薰心或意識形態，為中國所吸收，為其效力，錯亂敵我關係，涉嫌幹起賣國勾當。

諷刺的是，台灣內部這一脆弱且嚴重危害國家安全的環節，其案發與偵辦正值國際社會極度關切台灣海峽和平，而中國又大規模對台灣進行軍事演習之時。中國八日宣布出動大批軍機艦隻在台灣周遭軍演，闖進我國西南空域，亂越台海中線。相對地，本週舉行的美日安全外交會議及領袖會談，將把台海和平列入關切的共同聲明。有如上週來訪的北大西洋公約組織（NATO）前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在台北剴切指出，從烏克蘭的前車之鑑來看，台灣必須具備自衛能力，並讓中國知道任何侵略行動代價都將無比高昂。

中國當然知道，武力侵犯台灣要付出極大代價，在烏俄戰爭之後，事實上不僅美日英澳共同關切台海穩定，南韓於其印太戰略重申支持維持台海和平，歐盟從烏俄戰爭驚覺國防安全自我閹割不足以換取和平，也同樣強調台海安定，具體表現於各國政要不斷來訪。從而，中國在武嚇之外，也透過認知作戰、統戰、滲透、顛覆等各式各樣手法，試圖從內部瓦解台灣民心士氣，以遂其併吞野心。

必須強調，台灣內部錯亂的敵我認知正好提供中國可乘之機。上述軍政人物因個人小利、貪圖享樂或意識形態而涉及賣國勾當，政黨、媒體、社團公然充當中國在台灣同路人者，已成現在進行式。有如立委林昶佐所說，掛著促進統一招牌的政黨，主張「陣前起義」公然散播叛國言論，且配合統戰作為，完全是中國的內應政黨，相關單位不能繼續坐視。同樣惡劣的，中國國民黨在立法院審議中的中央政府總預算，也對增進國防所急需潛艦國造、戰機性能提升、雷達維持等預算，大幅刪除或凍結，正在重演陳水扁執政時恃其國會多數六十九次封殺潛艦、反潛機、愛國者飛彈等三項對美國軍購案。

實務上，有如立委邱臣遠所指出，近半年破獲的共諜案例已超越過去五年總和，但對於屢屢出現的危害國家安全案例，政府卻未能有效作為，懲治制止。其中最誇張的，是現役上校向德恩被查出收受中國金錢，簽署「投降承諾書」，承諾戰時充當內應，且刺探陸軍副司令等高級軍官情資，司法單位以現行《陸海空軍刑法》並無相關罰則，竟只能依貪污罪起訴。司法體系對賣國現行犯如此寬容，招來「處理賣國比賣贓車輕率」之譏，也凸顯現行法令與現實脫節，以致國安大門形同洞開的荒謬，相較於台灣面臨的嚴厲挑戰，實為致命而亟須堵塞的漏洞。

面對安全法令的嚴重缺失，有識之士要求及時採取補救行動。其犖犖大者，包括修正政黨法，明訂對違反《國家安全法》或《組織犯罪防制條例》者，採適當處置措施。對軍人叛國或違反國家忠誠等行為，也有恢復軍事審判的呼聲，亦即修正二○一三年因洪仲秋案非戰時期現役軍人犯罪，回歸一般司法審理的現行制度，改以非戰時也可進行軍法審判，嚴懲軍人違背忠誠或叛國的行為，以遏止共諜滲透、嚇阻通敵，並扭轉《國家安全法》雖經修正提高刑責數年，至今卻幾無判重刑的案例。同時，有如檢察總長邢泰釗所強調，偵防系統或軍方也應加強布建、情蒐。

共諜危及國家安全，軍人當共諜尤攸關台灣存亡。新年伊始，軍人共諜案敲響警鐘，從行政、立法、司法到國安會都應全面動起來，以果斷的行動積極處理這一國安重大問題。

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