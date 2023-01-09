自由廣場》「軟戰技」義務役芻議

◎ 葉俊雄

蔡英文總統於去年厎宣告，義務役恢復為一年期。大多數國民贊同此項決策，美日亦肯定台灣勇於表明自我防衛的意志與強化嚇阻力的承諾。

此次兵役制度的改革還包括強化訓練內容、提高役男薪資等方案，訓練內容增加飛彈、無人機等新式武器的訓練。與時俱進的兵力結構和訓練內容的變革值得讚許。然而整體而言，仍以傳統思惟的「硬戰技」為主軸，如貴報上月三十日社論所言：「蔡政府的方案，以強化硬體方面的軍事訓練為主。」然而現代戰爭已非僅是兩軍對峙炮彈互轟，其型態已變得更總體性、多元性，且環環相扣。戰鬥層面已從軍事擴展至經濟、金融、認知、資訊、網界，科技、電子等「無煙硝戰場」，俄侵烏戰爭即已凸顯現代戰爭型態的改變。以下數項芻議供參：

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一、網界（cyber）戰：台灣持續遭受中共蠻橫猛烈的資訊安全侵擾，資安易攻難守，專業技能的養成不易。政府可將相關學科的役男，就資安攻防技術加以嚴謹訓練，建立「資安防衛」團隊，彌補人力的不足。其任務可涵蓋偵測監視中共網軍的攻擊、資安攻防工具的研發、協助公部門資安防護、與地方政府合作，宣導資安知識，增強國民資安意識。

二、認知戰：錯／假訊息氾濫全球。面對中共的認知攻擊，若防禦失當，則會引發人民衝突及社會動亂，進而癱瘓民生和產業。政府也可將役男加以嚴謹培訓，組成「破解謠言」團隊，瓦解中共認知戰的攻擊，並與民間組織合作，設計一些生動活潑、簡單易懂的活動，積極宣導，以提升國民錯假訊息判別和媒體識讀的能力。

除了上述兩種「軟戰技」，尚有多種領域可納入考量，譬如電子戰、數據分析、人工智慧協同作戰、關鍵基礎設施的韌性強化、能源／運輸系統／民生資源的防衛。軟戰技不具野戰性質，可斟酌降低體能訓練的嚴格強度。

政府宜慎重擬定軟戰技的職務及訓練內容，使其具有「延伸學習」與充實實務經驗的效果，這可以大幅減少從軍者的恐懼、厭惡或惶恐感，甚至於提高他們的興趣和熱忱，讓「當兵這一年，絕對不是浪費一年」（蔡總統言）成真。退役後，軍中所學的技能，可能讓他們成為職場炙手人物、民防部隊的中堅幹部、全民國防的菁英份子。政府宜即時深入研究、籌劃和實施多元戰場軟戰技的養成。

（作者為美國台僑，曾任國家高速網路與計算中心主任）

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