自由廣場》發展5G創立方

◎ 方修忠

數位發展部唐鳳部長日前因一起支持餐點外送平台活動而招致國會議員批評，筆者認為民意監督並無不可，但酸言其為外送發展部，則失之偏頗。

台灣進入5G跨產業時代，從小店面的庶民美食到大規模的晶圓製造，都是垂直創新的應用場景。基於筆者的實證研究，各行各業垂直場域的5G應用是數位轉型成功的關鍵，展現在德國的汽車製造廠，也展現在法國的飛機生產線。也產業不分大小，表現在台灣的美食外送與智慧製造！

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5G跨產業數位轉型是政府「數位國家」政策推動之一環；更是打通雲端計算、AIoT產業任督二脈的契機。因此，數位部應加大扶植5G垂直應用產業數位轉型的籌碼，以「三管齊下，一步到位」方式：

一、持續擴充5G網路，鼓勵各行業垂直場域的5G建設；不遲於今年第一季公告施行專頻專網，裨益我國公平、有效、不干擾之5G頻譜政策以促進產業數位轉型。

二、鬆綁電子簽章法，解除各部會不合時宜之排除適用公告；解決隱私權保護、資料開放、資通安全、網路智財權等問題，讓應用服務蓬勃發展。

三、激勵政府和民間發展各種應用服務，建造讓創意、創新得以發揮之舞台，打造台灣的智慧生活環境。

數位部要堅持「點燃數位發展引擎，鬆綁電子簽章法」。按我國電子簽章法自施行二十年以來，電子簽章法竟被院、部會、局署共十九個中央機關、七個地方政府公告排除適用（經濟部一一一年八月五日《各機關排除適用電子簽章法項目之公告》：內政部、經濟部、法務部、財政部、衛福部、交通部、勞動部等）！甚至職司FinTech的金管會、負責推動「永續發展」的國發會，都赫然在列。主責數位創新與ESG永續發展的三大部會，應帶頭示範，先以法規鬆綁的方式，盤點並鬆綁其排除適用，以解除不必要的管制。

從4G時代二○一八年世足賽的即時線上跨平台串流轉播，到二○二二年世足賽的數位分身與異地共演；場景更推廣到智慧金融、智慧醫護、智慧運輸等各式垂直場域，徹底打破電信與各行各業的楚河漢界！因而，鼓勵各行業導入5G垂直場域，是臺灣「數位國家」政策成功之所繫。行政院與數位部應全力輔導百工百業，不論公眾網路或專用網路，公私協力促進各個垂直產業的成功轉型。

（作者為台灣科技產業法務經理人協會常務理事）

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