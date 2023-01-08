自由廣場》評基、竹約聘僱人員大風吹

◎ 老公僕

基隆市長謝國樑被爆料剛上任就要求汰除十五％約聘僱及臨時人員，要把「謝家軍」塞進市府。市府回應，依人事相關規定於年終考核，訂有汰除比例；但仍引發爭議。另外，新竹市長高虹安針對現任約聘僱人員，確定僅暫聘任到二月二十八日，賦予局處新任首長及主管考核績效，進行人力資源調整，約聘僱人員擔心是否續聘，士氣受到影響。

依「聘用人員聘用條例」第二條規定，各機關應「業務」需要，得定期聘用人員；「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」第五條規定，約僱人員之僱用期間，得依「業務」計畫預定完成時間，繼續約僱，至計畫完成時為止。可見約聘僱人員之聘任，均應以「業務」需要為限。但實際運作上，各機關已將其視為「必要的人力」而固定聘任，顯與聘用規定之意旨不合。

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筆者認為，公部門約聘人員之聘任，賦予機關首長太大的權限，容易衍生私相授受及塞進首長人馬的弊端，甚至外界傳聞「金錢買官」、利益交換或酬庸等亂象，政府有必要全面檢討及修法，真正落實公部門人事優化及配合業務需求的目標。

約聘僱人員既然成為固定人力，應該提高正職人員比例，降低首長恣意操控的機會，減少約聘僱人事頻繁異動，讓業務運作更具連貫性與順暢性。對於約聘僱人員之聘用、考核及續聘，應公開公正透明，並提前讓當事人知悉，讓制度更加健全。

（作者為三十年資歷九職等公務員）

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