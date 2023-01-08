自由廣場》「風乾福橘皮」談宋楚瑜

◎ 江昱欣

親民黨主席宋楚瑜在中華民國史觀的「開國紀念日」，跑到中共治下的廣東倡議「和平統一」，還把民眾黨主席柯文哲的口頭禪「兩岸一家親」掛在嘴邊，被當地中共官媒大做文章，但此事在台灣乏人聞問與報導，早不復見當年「宋胡會」受矚目程度，因為毫無台灣民意代表性可言。

回顧二○一九年四月，當時尚為總統府資政的宋楚瑜，赴中會見時任中共國台辦主任劉結一，就被劉強銷「落實『習五條』，推進和平統一」，宋則以「親民黨一向主張兩岸一中」回應，令外界批「資政變資匪」，子弟兵如黃珊珊等相繼「跳船」，宋本人之後也辭去資政；橘營並於隔年總統、立委大選慘敗收場。

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比起四年前的被動回應，宋這回訪中，先在廈門「坐防疫監」，後又被安排各種樣板行程，並主動說出令中共悅耳之言，形同「投懷送抱」，在台灣卻只換來少許網路鄉民譏諷「原來這個黨還在」、「又要選總統了嗎」的反應。曾經豐潤飽滿的「橘子」，如今被民眾黨取而代之，全國民選公職僅剩兩席地方議員、一席村里長，宛如「風乾福橘皮」，窮途末路，進而飢不擇食，其維繫政治溫度的唯一方式，竟是與新黨、統促黨搶食在台灣連「大餅」都稱不上的急統「麵包屑」。

過去號稱大內高手、一代梟雄，今淪為中共統戰工具，為延續其孱弱的政治生命，拋下尊嚴，換得一個「二○二四台灣政壇邊緣人」地位，令人不勝唏噓。

（作者任職公共服務業，高雄市民）

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