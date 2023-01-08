自由廣場》「新北大秘寶」國民黨挖不挖？

◎ 秦靖

新竹市長高虹安以新竹市立棒球場隨機取樣外野草皮土壤，竟於土壤深度僅十至十五公分，分別發現大於三公分之磚頭、石頭與廢棄電線為由，質疑廠商偷工減料、前市府未善盡監督責任，「高調」移送檢調立案調查。

參選新竹縣竹北市長落敗的國民黨立委林為洲更是加碼爆料，「大聯盟」一度要找怪手來開挖，否則不敢舉辦世界棒球經典賽(WBC)熱身賽。認為新竹棒球場的工程發包與營造都是巨佳營造，自己監督自己，呼籲檢調全面開挖球場釐清真相。

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首先，在國民黨與民眾黨聯手抹黑、鬥臭下，新竹市立棒球場如果哪一天傳出埋藏有林智堅巨額財富，恐怕也會三人成虎、沸沸揚揚。筆者也狐疑，美國大聯盟也懂得要開挖大秘寶，還是林為洲口中的「大聯盟」是台灣的大聯盟租車公司？

其次，高虹安、林為洲口中的「新竹大秘寶」，承包新竹市立棒球場營造的巨佳營造工程股份有限公司董事長詹朱淮說，偌大球場難保不會出現雜物，工程實務上也很難避免，「目前仍處於驗收階段」，如果發現瑕疵就趕緊改善。擁有新竹球場十年經營權外加五年優先續約權的龍來公司更是制式回答說著，「本案為政府投資興建完成委外經營之OT案，將秉持合約精神及與新竹共榮發展為原則，遵照程序及規定進行。」

國民黨與民眾黨是不是應該先大動作砲轟巨佳營造與隸屬職棒球隊味全龍的龍來公司？他們怎麼可以將「新竹大秘寶」的汙穢不堪說得如此雲淡風輕。最好這些人都坦承並指控磚頭、石頭與廢棄電線都是由林智堅帶頭掩埋，供出林智堅巨額財富埋在球場何處的秘密。

最後，巨佳營造何許人也？攤開「2023年巨佳營造工程股份有限公司得標案件」，新竹市得標工程七件，總金額約十五億，新北市得標工程四件，總金額達十八億。既然要開挖新竹棒球場，要不要開挖新北市東湖國小？這個「新北市林口區東湖國民小學校舍暨市民多元服務設施統包工程」的開標金額達八億九千萬，以高虹安、林為洲的視角一定是「大秘寶」。藍營媒體、名嘴、政客或網軍一定可以捕風捉影說著哪裡藏汙納垢、哪裡人謀不臧，那就請好好開挖「新北大秘寶」，讓該負責的，一個都跑不掉！

（作者為教育工作者，台南市民）

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