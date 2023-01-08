自由共和國》余宗龍／把握發展台灣足球的黃金時機

二○二二年卡達世足賽再度燃起國人的足球魂，電視轉播觀看人數屢創新高。圖為法國球星姆巴佩。（法新社）

余宗龍／中興大學教授

世足賽掀起熱潮，阿根廷球星梅西（上）在職業生涯第1000場出賽成功破門。（路透）

二○二二年卡達世足賽再度燃起國人的足球魂，電視轉播觀看人數屢創新高。

只是我們每四年都要問一次，台灣的足球未來到底在哪裡？

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儘管目前與幾年前相比，台灣足球的世界排名是不進則退。但隨著休閒運動風氣的盛行，生活周遭處處可見，幼兒與學生足球的蓬勃發展，校園積極推廣、企業共襄盛舉投入贊助和舉辦賽事，這些都是台灣足球未來的希望種子。所以，政府和各界應當珍惜當前的黃金時機，共同討論可行的改善方案，以合作代替相互指責謾罵，千萬不要放棄任何的契機。

以我國來說，所有競技運動的發展關鍵在政府的政策規劃以及經費分配，惟多年來主事者的更迭不斷，常導致政策是良好的、但缺乏連續性，於是可能換了體育署長或協會理事長，所有的發展計畫可能都得重新再來一次，例如：最近熱議的國家足球訓練中心提案，早在幾年前就討論過，只是後來決策者替換後，就沒了下文。

再者， 廿多年來每位總統都有「振興足球計畫」，無奈缺乏連貫性和整體性，最終造成成效不彰、資源浪費，造成每每只要檢討足球運動的發展，「民眾支持度不高」、「場地設施不足（不佳）」、「賽事宣傳度不夠」、「周邊產業無法發展」等既有問題就一直揮之不去。

台灣的足球在國際間並不是沒有競爭力！我們各級學生足球隊在國際邀請賽的成績捷報頻傳，只是目前最根本的問題是，踢足球根本沒有未來！換言之，學生足球員就算球技再出色，踢到成年依然會面臨找不到工作、無法維持生計的窘境；反觀「日本職業足球聯賽」有近六十支球隊、「南韓職業足球聯賽」也有廿餘隊，羨煞台灣足球界。這點和早期台灣棒球、籃球的發展一樣，只要有心，當前是危機、也是轉機。從現在職棒和職籃的發展歷程可知，只要能讓社會看到足球員未來的工作機會和願景，家長就會放心支持與鼓勵小孩繼續投入。

為有效解決上述困境與課題，政府須務實地協同企業、協會、媒體等三方，研擬未來足球的發展策略，分述如下：

一、政府方面：利用過去輔導棒球和籃球職業化歷程的經驗，除了目前「運動產業發展條例」規範的減稅條件之外，還要在政策上給予選手和場地上的協助，加速業餘足球的職業化進程。再此外，這次世足賽台灣運彩總計銷售一○四億，預計會有十億 （十％） 挹注運動發展基金。若以投注賽事的性質來看，政府不妨思考將這部分非預期的收入，專款專用於嘗試較創新增強足球員實力的方法，例如：教育界有公費留學的制度，棒球界也有基金會送學生到日本進修，學生足球員是否也能送往鄰近的日本或韓國學習，之後有義務代表國家隊出賽。最後，要積極修繕老舊設施、盤點閒置空間，提供各式足球場地，使足球永續發展。

二、媒體方面：媒體可創造話題和塑造明星，以大量曝光、產生廣告效益，最終也能得到民眾的支持。從台灣籃球和棒球的職業化歷程來看，媒體發揮推波助瀾的效果。處於職業化的準備期，政府應出力協助足協找尋有豐富經驗的運動行銷公司，整合行銷活動和多元傳播途徑，提升民眾的關注度。

三、企業方面：贊助賽事或參與球隊經營的企業都應加強在地連結與屬地主義，這是讓運動永續發展的不二法門。例如：企業贊助賽事時可以和地方政府或區域作連結，將賽事的盈餘資助在地的發展或公益活動。企業屬地經營足球隊則須深化和民眾的認同與情感連結，方能達到魚幫水、水幫魚之效。

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