自由共和國》范世平／中國應「解鈴還需繫鈴人」 面對各國嚴格的入境防疫措施

部分國家開始對中國旅客採取臨時而較為嚴格的防疫措施，包括入境後進行檢測、對檢驗出陽性的人員予以隔離。圖為南韓在仁川機場設置專區，引導入境中客篩檢。（法新社）

范世平／台師大東亞學系教授

中國外交部一月三日在例行記者會上，被問到由於中國官方近期宣佈疫情降為「乙類乙管」，並發布「中外人員往來暫行措施」，放寬出入境的檢疫規定。但部分國家開始對中國旅客採取臨時而較為嚴格的防疫措施，包括入境後進行檢測、對檢驗出陽性的人員予以隔離。

對此，中國外交部發言人毛寧表示，願與國際社會加強溝通，共同努力戰勝疫情，同時也認為部分國家採取僅針對中國的入境限制措施，缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。

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事實上，中國與其指責許多國家對中國人的入境採檢，採取較為嚴格的措施，甚至認為有歧視之嫌，但不如反求諸己的深自檢討，為何各國如此針對中國旅客？

原因當然是從「新冠肺炎」爆發三年多以來，中國一向隱匿疫情，對於染疫與死亡人數、病毒株來源等資訊均拒絕對外公開，甚至被國際批評是「中國式蓋牌」。

而中國從疫情一開始採取極為嚴格的「動態清零」措施，動輒封城、封小區，採取密集的核酸檢驗，透過「綠碼、紅碼」控制人民的行動自由；習近平更沾沾自喜的強調這是「中國式防疫」，並宣稱防疫成果「偉大勝利」；結果到了去年十二月卻忽然三六○度的大轉彎，採取完全寬鬆的防疫政策，讓各國覺得相當意外，也不知道決策大幅更改的原因為何。

因此當毛寧表示，願與國際社會加強溝通，共同努力戰勝疫情；但中國卻完全沒有對外溝通的管道與誠意，要如何共同努力戰勝疫情？

特別是中國施打的是國產的「國藥」與「科興」疫苗，這兩種疫苗對於Omicron變種病毒的防疫能力甚差；而且對感染者的防止重症效果不佳。而中國八十歲以上接種疫苗者不到五十％，所以貿然採取寬鬆的防疫措施，勢必引發大規模染疫與大量死亡，造成醫療體系的崩潰，甚至產生新的變種病毒，造成全球疫情更為嚴峻。

這也是許多國家對中國採取放寬防疫措施的擔憂，也必須針對中國旅客入境時實施較為嚴格的檢疫措施，所以中國官方或許不滿，但「解鈴還需繫鈴人」，中國應該准許外國疫苗進口，並徹底公開疫情相關資訊，才能真正杜悠悠之口。

毛寧還表示，對若干國家試圖操弄疫情的防控措施，以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況，本著「對等原則」採取相應之措施。這種「以眼還眼，以牙還牙」的報復措施，除了充分展現「戰狼外交」的蠻橫與幼稚作為外，也顯示中國的外交政策缺乏理性與自省。這些對中國旅客採取較為嚴格檢疫措施的國家，並非無的放矢，也對外提供公開透明的防疫資訊，因此中國若貿然對他國進行防疫的報復作為，只是貽笑大方與自曝其短而已。

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