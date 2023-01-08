自由共和國》門間理良／日本新版安保三文件 成為日本安全保障戰略轉折點

二○二二年十二月十六日，日本公佈了內閣會議决定的新版戰略三文件。圖為日相岸田文雄。（美聯社）

門間理良／日本國防衛省防衛研究所地域研究部長

中國海軍航空母艦「遼寧號」打擊群，穿越沖繩本島與宮古島之間海峽，北上朝東海返航。（取自日本統合幕僚監部）

與過去大不相同的

新版戰略三文件的定位

二○二二年十二月十六日，日本公佈了內閣會議决定的新版戰略三文件。該新版戰略三文件，除了對外交、防衛、經濟安保、科技、網路、資訊等與國家安全保障戰略相關領域的政策賦予戰略方針的最高級別政策文件「國家安全保障戰略」之外，還由設定的防衛目標，囊括為達成這一目標的方法和手段的「國家防衛戰略」、以及明確日本應當保持的防衛水準，為達成該水準所制定的中長期建設計劃「防衛力整備計畫」構成。該計畫顯示了我國應該擁有的防衛水準，並為達到該水準而製定的中長期建設計畫。 這三個文件在強烈意識到中國國力增長的同時，明確了設定時限（二○二八年三月底），從根本上強化日本防衛力的戰略方向性及其方法這一點上，與過去的三文件有劃時代的不同。

對新版戰略三文件

表示強烈反感的中國

新版「國家安全保障戰略」值得關注的點是將中國描述為「前所未有的最大戰略挑戰，應通過我國綜合國力與盟國、同志國等聯合應對」。

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新版戰略三文件公佈當天，中國外交部發言人反駁說，「堅決反對對中國的抹黑」，並表示「中國始終致力於維護亞太和世界的和平與穩定」，並要求日本「尊重亞洲鄰國的安保上的擔憂，敦促日本在軍事、安保等問題上謹言慎行。」

軍事上也有動作。據日本防衛省統合幕僚監部發佈消息顯示，從二○二二年十二月十五日開始就確認其動向的包括航母「遼寧號」在內的解放軍海軍艦艇於十六日在沖繩本島和宮古島之間的海域南下，十七日至卅一日實施的艦載戰鬥機及艦載直升機起降艦訓練共計達約三二○次。另外，也有報導稱，這些艦艇實施了設想對西日本南諸島進行攻擊的訓練。

中國對日本安全保障戰略的轉換感到恐懼

中國對日本在外交和軍事上的快速反應，可以認為中國從日本新版戰略三文件中領會到日本的戰略轉換，感到其對自己在國際社會中行使和擴大各種影響力上有很大障礙。在二○一三年十二月公佈的上一版「國家安全保障戰略」中，首先就中國描述的是對共享和遵守國際規範，發揮積極協調作用表示期待，針對中國的對外姿態、軍事動向等，僅寫道是「包括我國在內的國際社會的擔憂事項」。

這次的新版「國家安全保障戰略」，意識到中國的現狀，強調「徹底強化作為國家安全保障最終擔保的防衛力量」，明確了「加強防區外防衛能力、無人裝備防衛能力等」、「擁有反擊能力」以及明確防衛費達到GDP 二％的措施。明確記載將著手強化綜合防衛體制，討論修改防衛裝備轉移三原則和運用方針等。

以往的自衛隊採用發現侵略的敵機和艦隊攻擊才進行反擊的被動原則，關於武器、裝備也只是保有與其相稱的東西。 即使他國有入侵日本的意圖，自衛隊也只能在離領土、領海、領空非常近的地方迎擊。總之，迄今為止日本的防衛力建設，對其他國家來說並不具有威懾力。

如果新版戰略三文件的內容得到切實施，自衛隊將具有在更早期、更遠處封鎖、排除敵方入侵的能力。這意味著解放軍在東海的行動和沿海地區的防衛方面必須考慮新增負擔。

另外，解放軍進攻台灣本島的話，在現代軍事上距離很近的日本西南諸島的西端地區必然會進入戰區內。由於日本提高威懾力，中國不得不考慮要新增對日本的戰鬥力等，因此入侵台灣的門檻變高，結果上得以保衛日本的安全。

如上所述，中國不歡迎日本新版安全保障戰略的指向性。但在安全保障戰略上，「做對方不歡迎的事」很重要。

加強東南亞各國、地區和日本的關係

另一方面，東南亞各國對新版戰略三文件的內容並沒有表現出很大的反對。因為日本明確表示關注的主要對象是中國、北韓、俄羅斯，同時也或許因為表示對強化東盟的中心性、一體性的支援、防衛裝備轉移、能力構築支援的實施也有一定的關係。另外，在這次的新版戰略三文件中看到的「同志國等」表述，饒有興趣的是日本表現出提高了廣泛的與各國、地區在安全保障上的合作意願。在中國看來，可能會解讀成日本與台灣構築軍事性的合作，與亞洲各國一起形成「中國包圍網」。對於這方面的誤解，有必要在適當的場合努力澄清。

今後確實履行戰略三文件內容尤為重要

新版戰略三文件是一次雄心勃勃的嘗試。因此，也包含了很多很難馬上付諸實施的內容。例如，防衛大臣製定海上保安廳的統制要領是需要修改海上保安廳法等事項。即使能實現這一點，如果不抓住海上保安廳職員的心，自衛隊對海上保安廳的統制將很困難。對這樣的問題需要持之以恆的對應，需要從新增彈藥的儲藏量和引進美軍使用的長射程武器等比較容易實施的目標快速地入手。新版戰略三文件也是日本面向世界的「公約」。需要向內外展示踏實的前進步伐。

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