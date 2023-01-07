自由廣場》謝謝陳致中拋磚引玉

◎ 胡文琦

媒體報導，高雄市議員陳致中將部分選舉補助款，捐給早療孩童機構添購相關輔具，日昨，在他拜訪社福機構時，看到「被幫忙」小朋友的手作感謝卡與花束，他形容當下眼淚都快流下來，更期盼透過此一拋磚引玉，以呼籲更多的人一起重視與支持。他說受鄉親栽培牽成，「取之於社會、用之於社會」，希望能賦予「選票補助款」有不一樣的意義云云。

據悉，為實質幫忙需要早療程序與服務的弱勢小朋友，他捐款給「小港兒童發展社區服務據點」及「無障礙之家兒童發展中心」各十萬元的輔具經費，雖然能力有限，但願略盡棉薄之力，他衷心感謝社福機構的老師、社工與工作夥伴們的長期辛苦付出，幫助「慢飛天使」，他強調，將會努力督促市府持續努力，好讓孩子們都能夠獲得最大的支持與照顧。

請繼續往下閱讀...

對於陳致中此番「接地氣」的親民、愛民作為，筆者認為實應給予掌聲鼓勵。首先，對比其父「一碼歸一碼、罪不及妻孥」的表現，陳議員「做好事、做對事的『做自己』」值得肯定。其二，一席感恩鄉親栽培的「飲水思源」舉措，與期待能賦予選票補助款有不一樣的意義與用法，更讓人期待他將來能有更好的創意與發想，發揮「蝴蝶效應」的造福社會。

然而，就在肯定陳致中「個人」的善行之後，也不得不讓人開始思考，就在與時俱進的現代選舉文化下，究竟「選票補助款」的實質意義何在？又有無需要加以規範、精進的必要？且對比當下不分顏色的候選人均出現「越選越有錢」的怪象，對於當初補助相對弱勢、優化選風的初衷，是不是也到了應該檢討的時刻？或許，這也是改革從政貓膩的起始點。

（作者為前中國國民黨發言人，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法