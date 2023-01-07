自由廣場》王鴻薇的權力呆帳

◎ 陳桂蘭

民主政治的主權在民精神，依靠公開透明的選舉制度來體現；而選舉，說穿了，就是候選人與選民之間的權力借貸行為。就像去銀行借錢，本質是一樣的。

去銀行借錢，銀行都會問借錢做甚麼？借多少？借多久？有沒有能力還？借款人必須提供充分的還款能力證明，銀行才會簽約、放款；而當借款人無法依照契約還款時，銀行必定採取法律上的各種措施，追回貸出去的款項。如果借款人賴著不還變呆帳，除了會被銀行追到天涯海角，也將落得信用破產，無法立足。

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用來對照選舉，選舉期間，候選人透過政見訴求選民的認同，而願意將手中的權力透過選票交托給屬意的候選人。當選者也因此取得一定數量選民的集體授權，獲得了監督行政機關的權力正當性。因此，在選舉中當選，形同向選民借到了權力，在任期內是必須履行政見的；而不是借到了權力就可以恣意而為，甚至落跑另謀更高的權力與利益。

二○二○年的韓國瑜，當選高雄市長就任後不到半年就落跑去選總統，他欠下的權力呆帳，最後被高雄市民以罷免方式收回。二○二二年十二月二日，王鴻薇當選台北市議員不到一星期，就宣布投入立委補選；更厚顏地在十二月二十五日宣誓就職她想要落跑的議員職位，名正言順地領走七十七萬元的選票補助款，令人瞠目結舌。

王鴻薇欠下的權力呆帳，祈望台北市立委第三選區的選民幫我們討回公道，下架無恥的王鴻薇。

（作者為日語教師，台北市民）

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