自由廣場》從德國消防演練談全民國防

◎ 高志耘

此次台灣兵力結構的調整方案，政府增加義務役的駐地、基地和聯合演訓，可望提升役男「臨戰感」，筆者予以高度肯定。然而，在兵役之外，我國幾乎沒有培養一般民眾的臨戰感，以致於全民國防常淪為空話。

雖說偶有萬安演習，但一般民眾仍可事不關己地上班上課。該演習幾乎未將周遭民眾納入真正應變訓練範圍，尤其是沒有體會過兵役的女性和未成年者。甚至連戰時疏散、隨身攜帶物資、軍民合作等，都鮮少在課堂教導，更遑論身體力行。可以說，不管是地震火災等消防議題，或是迫在眉睫的國防議題，台灣社會缺乏的不僅僅是相關設備或法規制度，而是人民的臨場應變力沒有被培養起來。相較之下，德國對防災的務實很值得借鏡。

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筆者曾在德國大學擔任化學相關科目的助教，該課程強制參與者都必須參加消防演習。在場的大學生，包含我們這些助教，總共超過一百人，「所有人」都要進一次煙霧室，拿水或滅火器熄滅設置在不同位點的火源。甚至某些器材轉為小火之後，消防員指示我們直接以掌心拍熄。過程中有人想尿遁這個看似危險的項目，但還是被筆者的德國同事趕鴨子上架。

最令筆者震撼的一幕，是最後有消防員穿戴好防護器具，直接在自己背後點火，邊狂奔邊大喊，模擬有人被火燒身的場景，讓幾個大學生追著他滅火。做得如此聳動，就是教育大家面臨災難時不要怕，要冷靜應變，培養處理的經驗和自信。相反的，筆者在台灣參與過的消防演習，常常都是觀看預錄好的投影片，即使有消防員現場演練，卻很少被要求人人操作。

連一般消防都只是蜻蜓點水，可想見遇到更大規模的複合式災難（如：中國侵台戰爭），恐怕政府和國軍還沒垮，民心就已經先塌一半了！如同專家示警，缺乏臨戰感、無法預設戰爭是何模樣的島民，在慌亂時很容易屈服於敵人。

不管是一般的消防，或是日漸緊迫的國防，希望政府能有更細緻的措施，在演習時擴大一般民眾的參與，加強軍民之間的交流，在戰前培養默契、增加對彼此的信心，才算是真正落實全民國防。

（作者為旅德博士生）

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